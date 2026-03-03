熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-03 07:02
更新：2026-Mar-03 07:02
PR Newswire

Starlight Investments 增聘韓國高層，拓展亞太區版圖

分享：

Starlight 委任 TK Gong 為亞太區環球市場副總裁，並於首爾設立辦事處

多倫多及南韓首爾2026年3月3日  /美通社/ -- 全球頂尖房地產投資及資產管理公司 Starlight Investments，今日宣佈委任 Tae Kyoung (TK) Gong 為亞太區環球市場副總裁。 Gong 先生將以首爾為基地，負責領導 Starlight Investments 與區內投資者及合作夥伴的策略性合作與聯繫，並支援公司於亞太區主要市場的業務拓展。

Starlight Investments 亞太區環球市場副總裁 TK Gong。

Gong 先生擁有 14 年專業經驗，曾於 KPMG 及 Mirae Asset Global Investments 擔任投資管理及顧問職位。 他曾出任 Mirae 海外房地產投資團隊主管，領導公司在北美、歐洲及亞洲的全球收購業務，監管超過 10 億加元的管理資產 (AUM)。 他的教育背景充滿國際視野，曾就讀於美國、日本及韓國的學府。

adblk4

憑藉其對韓國機構投資市場的深入了解及豐富的環球房地產經驗，Gong 先生結合於韓國、日本及美國累積的多元經歷，帶來跨境視野，將有助推動 Starlight 在亞太區的擴展，並強化公司連繫區域資本與環球機遇的能力。

Starlight 同時宣佈，其位於首爾的亞太區總部正式啟用，進一步鞏固公司對亞太區的長期承諾。 首爾辦事處的設立將深化 Starlight 與機構投資者的聯繫，並使公司立足於亞洲其中一個最成熟且高度全球化的資本市場。 辦事處選址於汝矣島商業區的首爾國際金融中心 (International Finance Centre Seoul)，讓 Starlight 得以位處區內資本市場及投資社群的核心地帶。 隨著公司持續拓展國際業務，該辦事處將負責支援區域關係管理、投資夥伴合作，以及更廣泛的市場發展工作。

adblk5

Starlight Investments 環球市場總裁 Raj Mehta 表示：「我們很高興能進一步拓展亞太區的業務。 韓國以至整個亞太區，都是我們眾多重要投資者及策略夥伴的基地。 開設首爾辦事處反映我們作為環球企業的發展動力，亦體現我們致力建立長期關係、為持份者創造價值的承諾。」

關於 Starlight Investments

Starlight Investments 是全球領先的房地產投資及資產管理公司，總部位於加拿大安大略省多倫多。 Starlight 為一家私人持有的業主、發展商及資產管理公司，擁有超過 70,000 個多戶型住宅單位及逾 700 萬平方呎的商業物業，資產管理規模 (AUM) 達 300 億加元，並提供多元化的房地產投資策略及相關投資工具。 Starlight 的使命是在深厚經驗與前瞻思維之間取得平衡，為投資者及社區帶來正面影響。 在 Starlight，我們以創造影響力為投資核心。

adblk6

詳情請見 www.starlightinvest.com，或在 LinkedIn 與我們保持聯繫。

Starlight Investments 宣佈，位於 IFC Seoul 的亞太區總部正式啟用。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/starlight-investments--302701099.html

SOURCE Starlight Investments

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
