華為發佈星河AI網絡通量一體解決方案，築牢廣域網量子安全底座

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- MWC 2026 巴塞羅那期間，華為發佈星河AI網絡通量一體解決方案，以網絡智能與量子安全深度融合，應對量子安全威脅與企業建網成本雙重挑戰，助力全球各行業加速邁入量子安全時代。 華為西班牙企業業務部IP CTO Fernando Lopez Montes在演講中表示，量子計算商用提前與網絡安全風險加劇，正推動通信網絡向智能、高效和內生安全演進。華為星河AI網絡通量一體解決方案，聚焦各行業網絡建設需求，打造可落地、低成本、高安全的新一代網絡底座。

當前量子安全挑戰日趨嚴峻。量子計算機商用部署提前3年，量子囤積攻擊持續增多，金融等行業數據安全面臨嚴峻考驗。與此同時，傳統外置QKD（量子密鑰分發）量子加密方案需單獨組網、投資巨大，設備與光纖鋪設成本占比超60%，極大制約量子加密網絡規模化商用。 基於以上行業痛點，華為正式推出星河AI網絡通量一體解決方案，實現兩大技術突破： 突破一：業界首個內生QKD單板，實現量子加密網絡與通信網絡的兩網合一。該單板可直接插入NetEngine 8000E系列路由器，無需獨立部署量子加密專用設備，將量子安全能力嵌入現有網絡，簡化網絡架構，縮短部署週期。

突破二：獨有高精度降噪算法，實現通信、協商與量子信號的三纖合一。依托算法創新，三類信號可在同一光纖中穩定傳輸，無需新增設備、無需額外鋪設光纖，幫助企業將總體投資成本降低60%以上。 星河AI網絡通量一體解決方案，實現網絡智能與量子安全內生融合，大幅降低量子加密技術的部署門檻，有效推動金融等行業的安全升級。 未來，華為將持續深耕網絡智能與量子安全技術創新，攜手全球夥伴共建智能、安全、高效的下一代智能廣域網絡，為數字世界築牢量子級安全底座。

