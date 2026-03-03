華為李鵬：5G-A x AI，攜手加速邁入智能體互聯網時代

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 3月2日，華為高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬在MWC26 巴塞羅那期間，發表了《5G-A x AI，攜手加速邁入智能體互聯網時代》的主題演講。他指出，網絡與AI的深度融合正重塑聯接的價值。隨著移動通信產業向5G-A穩步演進，將智能應用帶到世界的每一個角落，運營商正通過5G-A x AI進行產業升級-：實現從「資源服務」到「體驗服務」，再向「AI服務」的跨越式升級，在移動AI時代搶佔產業價值鏈中的先機。

李鵬表示：「人類社會正邁入智能體互聯網時代，網絡的行動主體，將在90億人的基礎上，激增9000億規模的智能體。」泛在的智能體應用將對網絡提出更高要求，未來十年，網絡價值將從「人與人溝通」全面升級為「智能體互聯」，推動運營商從「數據管道」向「價值服務平台」躍遷，孕育出十萬億美元級的新產業空間。

商業模式轉型：從流量到體驗變現，全面升級品牌和產商品，實現提質增收

網絡能力的演進，必然伴隨商業模式的升級。5G商用七年來，全球超300家運營商發佈套餐，流量變現成功帶動了用戶規模和收入的雙增長。而作為產業一直倡導的方向，體驗變現是5G發展深入後的必由之路。5G SA和5G-A帶來了更豐富的網絡資源，全球已有30多家先鋒運營商推出了多維量綱的體驗套餐（速率、時延等）。通過動態資源調度，實現從「盡力而為」到「確定性體驗」的跨越，強化口碑與付費意願。通過「身份顯標」「隨時隨地X倍速」等可視化方案，讓關鍵時刻的網絡優勢直觀呈現，增強用戶體驗的顯性化。