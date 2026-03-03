MWC26｜中國電信總經理劉桂清發表主旨演講

西班牙巴塞羅那 - 2026年3月3日 - 當地時間3月2日，2026年世界移動通信大會（MWC 2026）在西班牙巴塞羅那召開。中國電信總經理劉桂清出席大會，並發表題為《大型運營商向AI時代關鍵推動者的轉型之路》主旨演講。





劉桂清表示，中國電信正在全面擁抱人工智能，推進企業戰略向雲改數轉智惠升級，始終將科技創新作為企業戰略的核心，推動企業從傳統電信運營商向科技型企業轉型。中國電信天翼雲已經成為全球最大的運營商雲服務商和中國最大的混合雲服務提供商，並正在邁向智能雲發展新階段。



劉桂清認為，在推進5G網絡商用進程中，如何實現產業協同、促進綠色可持續發展是全球運營商始終思考的問題。中國電信攜手中國聯通探索5G共建共享，雙方突破了技術、工程等一系列世界級難題，建成了全球首張、規模最大的5G SA共建共享網絡，為全球5G規模化建設提供了寶貴經驗。雙方已經共享5G基站超154萬，4G基站超200萬，累計節省投資565億美元，每年節約運營成本65億美元、減少碳排放1300萬噸。



劉桂清介紹，在人工智能時代，中國電信充分發揮運營商「算力+算法+數據」的融合優勢，打造第一科技「息壤」，構建「算力、平臺、數據、模型、應用」五位一體的智能雲體系。在IaaS層，構建覆蓋通算、智算、超算和量子計算的算力布局，實現全光網、算力互聯網、移動通信網和衛星網的立體化覆蓋。在PaaS層，提供一站式算力調度與AI開發服務。在DaaS層，打造高質量數據集和可信流通工具鏈。在MaaS層，自主研發AI大模型，在語義、語音、視覺與多模態等領域形成領先優勢。在SaaS層，打造標準化AI產品，推出行業大模型與智能體服務。同時，積極構建互利共贏合作生態體系，和覆蓋模型、數據、應用等領域的安全體系，發布「見微」安全大模型，並開源了中國首款大模型基礎安全護欄。



中國電信推進「雲網融合」，為廣大客戶提供超強算力、超低時延、全域調度的一體化算網服務。推進智算數據中心建設持續升級，數據中心總機架規模超59萬架。推進基礎網絡能力持續升級，打造毫秒入算網絡，部署以AIDC為中心的算間網絡和算內無損網絡，建成全球最大100G/400G全光網，樞紐節點間互訪時延降低至12ms。中國電信深化「算電協同」。在上海建成全球首個海底數據中心，數據中心直接部署於海底，由海上風電場直供綠電，綠電應用比例超95%，用電成本降低50%。中國電信推出息壤一體化智算服務平臺, 打造Triless平臺架構，實現資源、框架、工具三重解耦，為用戶提供跨域、異構算力靈活調度，可調度算力達87EFLOPS。



中國電信努力成為數據和基礎大模型服務提供商。打造數據智能中臺，匯集自有、開源和第三方數據，匯集了10萬億token通信行業數據和14個行業超350TB的行業數據，賦能模型訓練和應用，為客戶提供數據集和標註服務。自主研發星辰大模型體系和智能體服務平臺，積極引入第三方基礎大模型和各類行業大模型，滿足不同行業、客戶的大模型選配、應用場景創新等需求，加快推進模型服務更加普惠。



劉桂清強調，只有不斷提升應用的廣度和深度，人工智能的發展才能產生質的變化。中國電信將人工智能融入自身的網絡運營、客戶服務、科技研發等生產經營的核心環節，用AI變革企業工作流程，全面提升運營效率。例如，在網絡運營方面，基於網絡大模型打造一批數字員工，完成重復性、基礎性運營操作，裝維人員月均修障上門次數下降35%。基於研發大模型實現AI代碼生成占比達40%，研發效率提升20%。中國電信用AI全面重構基礎業務，打造天翼智鈴、天翼智屏、AI雲電腦、AI手機等系列智能產品。例如「天翼智屏」重構了傳統的「FTTR+IPTV」的家庭服務，成為家庭AI的統一入口，集成安全守護、健康關懷等全場景服務。推動AI賦能企業客戶核心流程，為工業製造、教育、醫療等客戶提供人工智能服務，助力經濟社會數智化轉型。



劉桂清表示，運營商天然具有網絡連接廣、數據場景豐富的資源稟賦，如何在人工智能時代，將這些核心優勢轉化為面向未來的核心競爭力，是需要深度探討、協同解決的問題。基於中國電信的實踐，劉桂清提出五點判斷：



一是6G標準創新和網絡部署必須充分考慮人工智能的快速發展。全球運營商要凝聚產業合力，打造全球統一的6G標準體系，6G標準製定需要主動適應AI發展的快速叠代，實現網絡連接與智能引擎的深度融合。



二是雲網融合必將在人工智能時代發揮更大作用。全球運營商要充分發揮「雲網融合」的核心動能，積極推進DC向AIDC轉型升級，為客戶一體化算力互聯調度服務，擔當起AI基礎設施提供者的戰略使命，為AI提供堅實的算力底座。



三是AI安全治理必將成為全球運營商的必答題，也是決定智能時代運營和服務能力強弱的分水嶺。安全已經成為AI的重要基石，「無安全，不智能」。全球運營商要協同共治，積極參與完善AI安全治理體系，推動人工智能朝有益、安全、公平方向健康有序發展。



四是算電協同能力必將成為智算設施可持續發展的關鍵點。全球運營商要共同應對能源供給帶來的挑戰，統籌調度算力資源，深化算電協同、以電強算，促進人工智能與綠色低碳融合發展。



五是AI應用的繁榮發展需要運營商以更大力度開放合作。全球運營商要深化交流協作，推動AI模型開放共享、AI應用繁榮普惠，讓AI的創新成果惠及全球產業夥伴。



最後，劉桂清表示，中國電信願以此次盛會為紐帶，與GMSA及全球產業夥伴攜手同行，共築人工智能時代運營商發展的美好未來。



