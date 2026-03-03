KKCG Maritime正式向 Ferretti S.p.A.發起自願有條件部分公開收購要約

要約接納期由 2026 年 3 月 16 日至 4 月 13 日，為股東在股票流通量性偏低的背景下，以每股 3.50 歐元變現其部分投資的機會，較未受干擾的市場價格具顯著溢價

KKCG Maritime 擬將其於 Ferretti 的持股比例由 14.5% 增加至 29.9%

要約反映 KKCG Maritime 對支持 Ferretti 的發展與增長的積極承諾 米蘭、香港和布拉格2026年3月3日 /美通社/ -- KKCG Maritime 今天宣佈刊發有關其自願部分公開收購要約之要約文件，旨在收購最多 52,132,861 股 Ferretti S.p.A.（「Ferretti」） 的股份，藉此將其於 Ferretti 股本中的持股比例由 14.5% 增加至 29.9%。 要約接納期由 2026 年 3 月 16 日至 4 月 13 日，已獲意大利證券交易所（Borsa Italiana）及證監會執行人員批准（「證監會」）。是次要約為股東提供以每股 3.50 歐元的價格變現其部分投資的機會，在近年股票流通量偏低的背景下，較未受干擾的市場價格具顯著溢價。

要約完成後，KKCG Maritime 將於 Ferretti 下屆股東週年大會，行使其高持股量股東的權利，支持其建議的董事獲提名人當選。 KKCG Maritime 為 KKCG 之全資附屬公司，KKCG 為一間歐洲投資及創新集團，由企業兼慈善家 Karel Komárek 創辦，以自身資本進行投資、並秉持長期及負責任的投資方針，專注於多個行業及地域的創新與可持續增長。集團自 2023 年 Ferretti 於米蘭泛歐交易所上市以來一直為其股東。 KKCG 創辦人兼主席 Karel Komárek 先生表示：「此次要約是我們對 Ferretti 長期投資的下一步。要約為股東提供具吸引力的方案，並彰顯我們對 Ferretti 未來增長與發展的承諾。透過增加持股比例及於董事會取得適當代表，我們相信可協助建立更高效的企業管治架構，使管理層更具靈活性並更有效地回應市場機遇。」

此次要約並非以 Ferretti 股份除牌為目的，且不會導致 KKCG Maritime 的持股比例超過 30%，因此不會觸發意大利及香港法規下之強制性全面收購要約。 誠如2026年3月1日另行發佈的新聞稿所述，是次要約已獲意大利證券交易委員會（Consob）及香港證券及期貨事務監察委員會批准。同時，奧地利相關反壟斷主管機關已於2026年2月24日批准根據要約提出的交易，且未施加任何條件。 截至要約文件日期，KKCG Maritime 尚未選定其於 Ferretti 董事會換屆提名的候選人名單，亦未就任何 Ferretti 現任董事可能納入該名單進行討論。

要約文件已刊載於以下網站：https://kkcg.com/en/maritime/ferretti-offer-hub 關於 KKCG KKCG是一間投資及創新集團，業務覆蓋娛樂、能源、科技、房地產等多個領域。集團由企業家、 投資者及慈善家 Karel Komárek 創辦，旗下各投資組合公司於 40 個國家，合共僱用逾 16,000 名員工，管理資產總值超過 100 億歐元。 KKCG 的主要業務包括（但不限於）：跨國彩票營運商 Allwyn、從事傳統及可再生能源生產與供應的 MND Group、全球 IT 顧問和軟件開發公司 Aricoma 與 Avenga，以及 KKCG Real Estate Group。 KKCG業務遍佈多個大洲，旗下企業透過善用集團的資產、網絡及行業洞察，推動盈利增長及可持續的長遠發展。KKCG 致力於支持其業務所在的社區，並積極為社會作出貢獻。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kkcg-maritime-ferretti-spa-302701773.html SOURCE KKCG Maritime