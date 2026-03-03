實力認證｜PhotonPay光子易獲多個香港金融牌照，推進業務多元化升級

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 日前，PhotonPay光子易正式獲得香港公司註冊處頒發的 TCSP（信託或公司服務提供商）牌照，以及香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）授予的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）資產管理牌照。這一系列牌照的落地，不僅極大地完善了 PhotonPay 光子易的牌照資質矩陣，更為向全球客戶提供安全、多元、深度的金融服務奠定了堅實的合規基石。 夯實合規根基 TCSP 牌照（Trust or Company Service Provider Licence）是香港在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》框架下，對信託及公司服務提供者實行的發牌制度，是香港加強相關領域反洗錢及反恐融資監管的重要一環。獲得該牌照表明 PhotonPay 光子易在客戶盡職調查（包括KYC/KYB）、記錄保存、風險評估及可疑交易報告等方面，符合香港公司註冊處規定的嚴格標準。這有助於光子易進一步強化內部合規框架，提升整體風險防控能力，並為客戶提供更可靠的制度保障。

牌照編號：TC010478 牌照查詢：https://www.tcsp.cr.gov.hk/tcspls/?lang=en 拓展服務邊界 香港證監會第1、4、9類牌照的組合，構成了極具含金量的綜合性金融業務資質，賦予了持牌機構開展證券交易、投資諮詢及資產管理服務的法定許可權。這一「組合拳」將支持 PhotonPay 光子易突破單一支付服務的邊界，逐步構建起「全球收付+資產管理」的綜合金融服務體系。未來，光子易將有能力為出海企業提供包括資金運用、風險對沖及財富增值在內的一站式基礎設施支持，幫助企業在複雜的國際市場中實現資金效益最大化。

牌照查詢：https://apps.sfc.hk/publicregWeb/corp/BWJ859/details PhotonPay光子易創始人兼CEO陳敏Lewison表示：「獲得 TCSP 牌照與香港證監會 1、4、9 號牌照，是 PhotonPay 光子易深化全球合規戰略的里程碑式成果。我們將嚴格恪守監管要求，以此為契機，探索更多元化的企業資金管理與增值工具。我們的目標不僅是幫助客戶實現資金的『全球通』，更要通過多幣種資金回報方案，助力客戶優化資產配置。」 自2015年成立以來，PhotonPay光子易始終將合規視為業務發展的核心支柱。公司已在全球十餘個主要市場建立本地化團隊，積極推進關鍵金融牌照的落地，並與摩根大通等全球頂尖金融機構及本地銀行建立戰略合作。

未來，PhotonPay 光子易將不斷探索多元化的金融服務場景，為出海企業提供包括資金運用、風險對沖及財富增值在內的一站式基礎設施支持，幫助企業在複雜的國際匯率波動與市場環境中，實現資金效益的最大化。 *本文內容僅供參考，不構成任何投資建議或要約。相關金融服務將由持牌實體依據香港證監會及公司註冊處規定提供，並受相應條件限制。請通過官方查詢鏈接核實最新牌照狀態。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/photonpay-302701044.html SOURCE PhotonPay