年度穆斯林友善酒店--The Mira Hong Kong連續第二年攜手美麗華旅遊及土耳其總領事館合辦文化盛宴開齋晚宴

香港2026年3月3日 /美通社/ -- The Mira Hong Kong於2月26日舉辦第二屆年度齋戒月開齋晚宴，進一步彰顯香港致力成為穆斯林友善旅遊目的地及區域文化共融接待樞紐的成果。這場僅限受邀嘉賓參加的活動在酒店頂層宴會廳舉行。這家設計型酒店在2025年CrescentRating清真旅遊獎(Halal in Travel Awards 2025)中榮獲「年度穆斯林友善酒店」稱號。繼去年成功舉辦亞洲國際都會豪華酒店首創的開齋晚宴後，本次活動由The Mira Hong Kong與土耳其駐香港總領事館(Consulate General of Türkiye in Hong Kong)及美麗華旅遊再度攜手合辦。

近200位受邀嘉賓出席了此次活動，其中包括香港特別行政區政府官員、立法會議員，以及香港旅遊、酒店和商界領袖，具體有：主禮嘉賓、政務司副司長卓永興先生；奧運金牌得主、立法會旅遊界功能界別議員江旻憓女士；文化體育及旅遊局旅遊事務專員張馮泳萍女士；以及香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢先生。此外，來自12個國家的總領事亦共襄盛舉，橫跨中東及亞洲多個穆斯林佔多數的國家，包括埃及、科威特、沙烏地阿拉伯、伊朗、巴基斯坦、哈薩克斯坦、孟加拉、汶萊、馬來西亞、印尼、羅馬尼亞和波蘭。香港回教信託基金總會的成員亦出席活動，凸顯此次活動在外交及社區層面的雙重意義。

日落時分，這場意義非凡的晚宴在香港首席伊瑪目Mufti Muhammad Arshad的《古蘭經》誦讀中拉開序幕，隨後嘉賓們在裝飾華麗的一萬平方英尺頂層宴會廳中，以椰棗和扁豆湯象徵性地開齋。宴會廳的裝飾汲取了伊斯坦堡建築遺產的靈感，標誌性的藍色清真寺圖案和伊茲尼克陶瓷，體現了中國瓷器美學與奧斯曼時代工藝的完美交融，呼應了東西方絲綢之路的文化交流。 The Mira Hong Kong烹飪團隊精心炮製的多元化清真自助餐，為慶典提供豐富多樣的中東、亞洲和國際美食，旨在體現香港多元文化餐飲的特色。地道的土耳其特色美食，如招牌雞肉旋轉烤肉、配薄荷乳酪的烤羊肉串；經典甜品如香脆芝士庫納法、土耳其棗泥芝麻糖。此外，還有米芝蓮推薦餐廳國金軒的清真特色招牌北京烤鴨，以及國際佳餚如牛肉馬德拉斯咖喱。

晚宴的另一大亮點是互動式的齋月市集，展示了豐富美食和文化魅力：在熱沙中煮制的土耳其咖啡、傳統的開心果果仁蜜餅，以及依照土耳其總領事分享的精確配方製作的新鮮出爐的土耳其芝麻圈餅(simit)。引人入勝的土耳其皮影戲、土耳其國寶藝術Ebru濕拓畫藝術表演，以及由The Saffron Quartet樂隊演奏的現場音樂，他們使用傳統樂器演奏土耳其和中東經典曲目，讓賓客仿若穿梭到中東。 香港政務司副司長卓永興先生在致辭中表示：「正如行政長官2025年施政報告所強調，我們將積極推動穆斯林友善旅遊發展，並加快推動清真認證的普及。我們目標明確：一方面提升本地穆斯林友善服務的質素，另一方面將香港打造為全球穆斯林旅客的首選旅遊目的地。透過跨界別協作，我們將進一步鞏固香港作為包容開放、多元共融的國際城市形象，展現其豐富多彩的文化底蘊。」

美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民先生在回顧此次活動的重要意義時表示：「The Mira Hong Kong 再度舉辦齋月開齋晚宴，是一項深具意義的榮譽，此舉彰顯我們致力於在香港搭建獨特平台，以熱忱款待、相互尊重及共享體驗促進文化連結。年度慶典不僅致敬齋月精神，更深化與土耳其駐港總領事館及美麗華旅遊的夥伴關係，進一步鞏固本酒店在穆斯林友好款待領域的領導地位。展望未來，機遇明晰：全球穆斯林旅遊指數預測，2030年國際穆斯林旅客將達2.45億人次。香港於非伊斯蘭合作組織目的地中位列第三，並獲選為2025年『最具潛力穆斯林友好目的地』，我們期望在此進程中發揮關鍵作用。憑藉毗鄰九龍清真寺的優越地段，以及酒店以設計領先、科技前瞻並獲新月評級認證為『年度清真友好酒店』的優勢，我們將持續優化賓客體驗，順應全球趨勢，確保 The Mira Hong Kong 成為信仰意識旅客的首選目的地，並作為本市包容性款待的標竿。

