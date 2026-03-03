華為發布《工業網絡全連接報告》，推動智慧工廠架構全新升級

活動期間，華為副總裁、制造與大企業軍團 CEO 劉超與參會嘉賓共同發布《工業網絡全連接報告》（以下簡稱「報告」）。此報告基於華為自身實踐與行業標桿案例精心編寫，前瞻性地預判了未來工業網絡四大發展趨勢：接入泛在化、聯接融合化、網絡自智化、網絡安全一體化。這些趨勢是制造企業加速智能化的重要支撐。

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- MWC 2026 巴塞羅那期間，「智慧工廠全新升級，迸發數智生產力」華為制造與大企業論壇成功舉辦。近百位行業客戶、伙伴及專家齊聚，共話制造業數智化發展。

華為副總裁、制造與大企業軍團 CEO劉超在致辭中指出，過去三年，華為憑借 ICT 技術自主創新、制造場景深耕實踐及不斷壯大的行業生態體系，已服務全球超 27000 家制造與大企業客戶，客戶規模增長超 50%，合作開發解決方案的伙伴超 1500 家，同比增長 20%。人工智能時代下，企業對 AI 已從探討「為什麼」轉變為探索「如何做」和「做什麼」。華為在參與的上百個人工智能項目中發現，AI 的有效落地需強大基礎模型與高質量行業數據結合，以提升可用性；同時 IT 架構要服務於未來業務發展與組織變革，因此AI 應用場景選擇正在從 IT 部門向業務部門快速普及。而在生產制造場景這些 AI 落地的關鍵要素，與《工業網絡全連接報告》所倡導的新能力密切相關。

為順應報告所指趨勢，華為在本次活動展出的智慧工廠融合生產網系列解決方案，正是制造企業智能化加速的有力支撐。該方案圍繞 IT/OT 融合、無線化部署、安全運維一體化三大核心能力構建，搭配高可靠、高適配產品與完善生態體系，已經在上千個制造工廠部署並良好運行。

IT/OT 融合高可靠生產網方案，借助 M-LAG 無損升級等技術，確保 99.999% 網絡可靠性、萬兆帶寬與低時延，滿足連續生產與高精度質檢，核心產品工業交換機等提升可靠性。無線工廠方案，以 Wi-Fi 7工業無線產品為核心，減少網元節點，滿足柔性生產，提升產線調整速度。工廠網絡安全加固與智能運維一體化方案，集成先進技術與機制，實現抵御攻擊與運維效率翻倍，滿足數據合規要求，智能運維實現「自動駕駛模式」。