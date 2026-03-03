昇世集團宣布與泰國IFCG建立策略夥伴關係

與泰國領先經紀及顧問公司攜手擴展業務版圖 為當地提供機構級財富管理方案

香港/新加坡/中國内地 - 2026年3月3日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團今日宣布與IFCG Public Company Limited（「IFCG」）達成標誌性的戰略聯盟。透過結合昇世集團的財富管理方案與IFCG的本地業務網絡，此合作將為泰國投資者提供環球投資及保險解決方案[1]。



泰國的私人財富市場正經歷結構性轉型，預計於2028年將突破1萬億美元。越來越多高淨值及大眾富裕階層投資者追求更高透明度及更精準的投資方案，但這些人士同時面臨顧問服務缺乏整合，以及環球投資機會受限等問題。



昇世集團與IFCG的聯盟正好填補此市場缺口，將昇世集團的機構級平台、環球投資渠道及前沿科技，與IFCG深厚的本地專業知識及廣闊的分銷網絡相結合。



昇世集團投資平台以科技推動財務顧問及資本解決方案，同時提供超越傳統銀行服務的精準財富管理方案。與此相輔相成，IFCG擁有超過400名專業財富顧問組成的強大網絡，在服務房地產、財富及健康等領域的高淨值、大眾富裕階層及企業客戶方面，擁有卓越往績。



昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「泰國是東南亞財富管理格局中的戰略基石。我們看到新一代泰國投資者具備環球視野，但卻局限於零散的本地服務，需求未獲充分滿足。通過與IFCG合作，我們期望將集團的環球觸角與他們在當地的市場優勢結合，進一步推動機構級財富管理方案的普及化。我們的目標是為泰國客戶提供與新加坡、香港及杜拜客戶相同的無邊界投資機會。」



IFCG首席執行官Withoon Lertpanomwan先生表示：「與昇世合作使我們能夠為客戶帶來世界級的投資解決方案、整合技術及機構級顧問服務。我們正共同構建一個財富管理平台，融合環球專業知識與本地智慧，讓泰國投資者能夠獲取具可擴展性及高度專業化的財富解決方案，同時協助客戶符合相關的法規要求。」



繼今年初在中國台灣設立全新客戶服務中心後，泰國市場的拓展標誌著昇世區域增長策略的重要里程碑。



