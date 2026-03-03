昇世集團宣布與泰國IFCG建立策略夥伴關係

與泰國領先經紀及顧問公司攜手擴展業務版圖 為當地提供機構級財富管理方案
香港/新加坡/中國内地 - 2026年3月3日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團今日宣布與IFCG Public Company Limited（「IFCG」）達成標誌性的戰略聯盟。透過結合昇世集團的財富管理方案與IFCG的本地業務網絡，此合作將為泰國投資者提供環球投資及保險解決方案[1]。
泰國的私人財富市場正經歷結構性轉型，預計於2028年將突破1萬億美元。越來越多高淨值及大眾富裕階層投資者追求更高透明度及更精準的投資方案，但這些人士同時面臨顧問服務缺乏整合，以及環球投資機會受限等問題。
昇世集團與IFCG的聯盟正好填補此市場缺口，將昇世集團的機構級平台、環球投資渠道及前沿科技，與IFCG深厚的本地專業知識及廣闊的分銷網絡相結合。
昇世集團投資平台以科技推動財務顧問及資本解決方案，同時提供超越傳統銀行服務的精準財富管理方案。與此相輔相成，IFCG擁有超過400名專業財富顧問組成的強大網絡，在服務房地產、財富及健康等領域的高淨值、大眾富裕階層及企業客戶方面，擁有卓越往績。
昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「泰國是東南亞財富管理格局中的戰略基石。我們看到新一代泰國投資者具備環球視野，但卻局限於零散的本地服務，需求未獲充分滿足。通過與IFCG合作，我們期望將集團的環球觸角與他們在當地的市場優勢結合，進一步推動機構級財富管理方案的普及化。我們的目標是為泰國客戶提供與新加坡、香港及杜拜客戶相同的無邊界投資機會。」
IFCG首席執行官Withoon Lertpanomwan先生表示：「與昇世合作使我們能夠為客戶帶來世界級的投資解決方案、整合技術及機構級顧問服務。我們正共同構建一個財富管理平台，融合環球專業知識與本地智慧，讓泰國投資者能夠獲取具可擴展性及高度專業化的財富解決方案，同時協助客戶符合相關的法規要求。」
繼今年初在中國台灣設立全新客戶服務中心後，泰國市場的拓展標誌著昇世區域增長策略的重要里程碑。
關於昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳、長沙、台北和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網絡，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）、昇世理財服務（香港）以及WeWrise服務。
關於IFCG
IFCG Public Company Limited 是紮根泰國的領先金融及房地產投資顧問公司，超過16年的卓越市場經驗。作為綜合生活方式財富合作夥伴，IFCG專注於房地產、財務規劃及健康解決方案的策略整合。
公司以其專有的財富科技生態系統脫穎而出，旨在提升其顧問團隊的能力，並為客戶提供精準服務。此系統包括IFCG Hub，一款精密的內部財富顧問軟件，通過集中培訓及個人品牌推廣工具提升財務顧問的能力。
IFCG的業務足跡擴展至企業及數碼解決方案，其產品組合包括泰國頂尖的人力資源應用程式Flex Ben，以及該國獨家專注於潛在客戶及轉介管理的平台LeadX。