尚泰普吉8.36億美元擴建計劃 助力普吉打造全球高端生活與投資中心

泰國普吉島2026年3月3日 /美通社/ -- 泰國尚泰集團(Central Group)旗下以零售為核心的房地產子公司Central Pattana Plc.宣佈，將投資約8.36億美元用於擴建尚泰普吉購物中心(Central Phuket)。尚泰集團是一家多業態零售、房地產及酒店服務綜合企業，業務遍及亞歐地區。此次擴建也凸顯出普吉島正迎來結構性轉型，朝著全球高端生活與投資中心的方向邁進。

相關視頻鏈接：https://youtu.be/yD8HS8kyGXY

本次擴建將使這一綜合開發項目的總建築面積增加40%，達到約50萬平方米。項目預計2028年全面竣工。

尚泰普吉深耕普吉島超20年，佔地44英畝，一直是當地的商業核心，也是島上零售經濟的支柱。此次新投資標誌著普吉島將迎來更深度的城市轉型：從以旅遊業為主導的度假市場，轉向由長居居民、高淨值人群、度假置業者以及持續增長的國際資本流入所支撐的全年型海岸經濟。