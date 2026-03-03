百餘位零售行業高管將亮相NRF 2026亞太零售展

本屆展會將再度匯聚全球零售領域的高管陣容。2025年，大會共有113位高管級演講嘉賓出席，2026年的嘉賓陣容將進一步升級。 目前已確認的演講嘉賓包括： DFI 零售集團 (DFI Retail Group)行政總裁 貝思哲 Scott Price

(DFI Retail Group)行政總裁 資生堂日本公司 (Shiseido Japan)總裁兼首席執行官 Koji Nakata

(Shiseido Japan)總裁兼首席執行官 SM 購物中心 (SM Supermalls)總裁 陳森原 Steven Tan

(SM Supermalls)總裁 樂天零售 (Lotte Retail)前集團首席執行官、高級顧問 Samuel Kim

(Lotte Retail)前集團首席執行官、高級顧問 歐利芙洋 (Olive Young)首席戰略官 Lee Young Ah

(Olive Young)首席戰略官 香港美心食品集團品牌產品董事 趙嘉曼 Carmen Chiu

AEON360 董事總經理 Ngai Yuen Low

董事總經理 雀巢日本 (Nestle Japan)飲料事業本部常務執行董事 Shimakawa Motoi

(Nestle Japan)飲料事業本部常務執行董事 詩肯柚木 (Scanteak)首席執行官 Jamie Lim

(Scanteak)首席執行官 Gill Capital（泰國/亞太區）董事Sanveer Gill

DFI零售集團行政總裁貝思哲表示：「亞洲正在重新定義現代零售業的形態，NRF 2026亞太零售展正是這場變革的重要交流平台。DFI始終聚焦如何融合消費者需求、數據與技術，在各市場打造更簡潔、更無縫的消費體驗。我期待與亞太地區的行業領袖交流，瞭解他們為服務消費者和社區所做出的零售變革實踐。」 資生堂日本公司總裁兼首席執行官Koji Nakata稱：「在資生堂看來，零售業的未來是人文洞察與大膽創新的持續對話。NRF 2026亞太零售展是重塑美妝與消費者連接方式的催化劑。我們期待通過打造沉浸式、價值驅動的消費體驗，預判並提升未來消費者的需求與期待，共同書寫零售業的全新篇章。」

亞太零售業發展的核心思路在此得到驗證、實踐和展示 展商主題分享(Exhibitor Big Ideas)是NRF 2026亞太零售展的核心內容板塊，也是展會最具特色的環節之一。與傳統由展商主導的分享不同，該環節邀請展商與零售合作夥伴同台，呈獻已在實際場景中得到驗證的解決方案，分享極具實踐價值，聚焦運營實操經驗，坦誠分享方案落地過程中的成敗與背後原因。 作為前兩屆展會最受歡迎的環節之一，2026年展商主題分享將擴增至四個舞台，設置近60場分享，谷歌(Google)、亞馬遜雲科技(Amazon Web Services)、萬事達卡(Mastercard)等品牌均將登台分享。這一備受關注的環節將面向所有持票參會者開放。

三天展會多維賦能，打造學習與交流平台 除完整的會議議程外，NRF 2026亞太零售展還設有兩層展區，匯聚超300家參展商，集中展示零售行業前沿的解決方案與技術成果。所有參會者均可參觀創新展示區(Innovators Showcase)，該區域經嚴格篩選，集中呈現全球零售領域的優秀創新企業與成果。 展會還將打造豐富的定制化學習與交流形式，進一步升級參會體驗，包括提供英、日、中三種語言的展區導覽和零售門店參訪活動，同時開設定向邀請制的午餐會，深度探討零售業特定領域的挑戰。

早鳥註冊開啟，享多重優惠與專屬權益 即日起至2026年3月31日，零售商註冊全場通票可享最高750美元優惠。早鳥註冊者還可獲得升級權限與專屬福利，包括200美元旅行補貼、價值200美元的零售參訪票免費申領、受邀參加指定演講嘉賓的專屬見面會等。上述福利數量有限，先到先得，具體條款與細則可查閱官網：https://nrfbigshowapac.nrf.com/promotions。 關於NRF 2026亞太零售展 作為亞太地區零售業的重要盛會，本屆展會於2026年6月2日至4日在新加坡舉辦。展會匯聚亞太各地的零售行業領袖，在這一全球增長最快的市場舞台上開展深度合作。零售商可通過為期三天的會議獲取行業領袖的靈感與見解，在包羅萬象的展區中瞭解前沿零售解決方案，同時體驗市場上最新的創新成果與突破性技術。

