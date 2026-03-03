全台首家！DEKRA德凱取得交通部VSTD 96、97檢測機構認可 助車廠迎戰2028資安新制

台北2026年3月3日 /美通社/ -- 因應車輛智慧化與遠端更新（OTA）普及帶來的資安挑戰，交通部已推動車輛安全檢測基準（VSTD）第96、97項，建立車輛網路安全與軟體更新管理的合規要求。DEKRA德凱宣佈取得交通部認可，並由財團法人車輛安全審驗中心 VSCC 公告，成為台灣首家可執行VSTD第96、97項的檢測機構，為車廠與供應鏈提供關鍵的驗證與檢測量能，協助降低車輛資安風險並加速新車合規作業。 依交通部公告之導入規劃，VSTD 96、97將自2028年起分階段實施，先適用於新型式車款，並於2030年擴及各型式車輛。對車廠而言，這意味著從產品設計、開發流程到交付維護，必須同步建立資安治理與軟體更新管理制度，並備妥可供稽核的證據與文件，才能符合主管機關要求並確保上市時程。

VSTD96、97項是調和聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）UN R155、R156法規所制定，分別對應「車輛網路安全」與「軟體更新管理」兩大面向。其中，VSTD 96聚焦於車輛網路安全及資安管理系統（CSMS），強調風險識別、治理與持續改善；VSTD 97則著重軟體更新及軟體更新管理系統（SUMS），涵蓋包含OTA在內的軟體更新流程管理要求，如身份驗證、完整性保護、防竄改及版本管理等。透過雙軌並行的管理機制，車廠可更有效提升車輛資安防護能力，並降低駭客入侵、未授權變更及供應鏈攻擊所帶來的風險。

DEKRA德凱總經理孫富樂表示，全球市場已普遍將 UN R155、R156 視為車輛網路安全與軟體更新管理的共同語言。台灣車廠若要同時符合歐盟法規與台灣在地要求，建議以 ISO/SAE 21434、ISO 24089 等國際標準為基礎，擴大建構完整的 CSMS、SUMS 管理架構，並依循 UNR155、R156 的核心框架與要求，同步納入 VSTD 96、97 的在地審查與驗證規範，以降低重工風險，加速型式認證與量產導入流程。此次取得檢測機構認可，象徵DEKRA德凱在車輛資安與OTA驗證領域的專業實力，也讓台灣產業可在地取得更完整的一站式檢測支援。

面對2028年法規落地在即，DEKRA德凱呼籲產業及早佈局，將資安與軟體更新管理前移至系統架構與供應鏈協作階段。DEKRA德凱作為全球領先的檢驗、測試與認證機構，專家團隊將持續提供ISO/SAE 21434、ISO 24089、ISO 26262、ISO 21448及ISO 8800等國際標準服務。同時亦具備UN R155、R156與VSTD 96、97之合規驗證與檢測能力，並延伸至ASPICE、TISAX、ISO 27001等完整車載標準服務，以在地服務結合國際經驗，協助企業夥伴加速邁向智慧交通與世界級車載供應鏈的未來。 關於DEKRA德凱 DEKRA德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題——「Securing the Future」。2024年，DEKRA德凱營業總額預計達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.dekra.com.tw/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dekravstd-9697-2028-302700879.html SOURCE DEKRA德凱亞太區