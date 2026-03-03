韓國醫療旅遊市場持續增長，明目眼科榮獲政府認證

韓國首爾2026年3月3日 /美通社/ -- 明目眼科（Bright Eye Clinic）宣佈正式獲得「韓國政府認證接待海外患者優秀醫療機構」（KAHF）認證，該認證由韓國保健福祉部所屬之韓國保健產業振興院（KHIDI）負責管理。本次認證有效期為2025年4月25日至2029年4月24日，明目眼科也因此成為首爾唯一獲得該認證的眼科。

韓國醫療旅遊業持續蓬勃發展，2024年外國患者人數達117萬，首次突破年度百萬大關。 SMILE (全飛秒）、LASIK、LASEK等視力矯正手術，因其高效率的診療、完善的時程安排以及專業的醫療技術，受到越來越多國際患者的青睞。