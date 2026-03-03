韓國醫療旅遊市場持續增長，明目眼科榮獲政府認證

韓國首爾2026年3月3日 /美通社/ -- 明目眼科（Bright Eye Clinic）宣佈正式獲得「韓國政府認證接待海外患者優秀醫療機構」（KAHF）認證，該認證由韓國保健福祉部所屬之韓國保健產業振興院（KHIDI）負責管理。本次認證有效期為2025年4月25日至2029年4月24日，明目眼科也因此成為首爾唯一獲得該認證的眼科。
韓國醫療旅遊業持續蓬勃發展，2024年外國患者人數達117萬，首次突破年度百萬大關。 SMILE (全飛秒）、LASIK、LASEK等視力矯正手術，因其高效率的診療、完善的時程安排以及專業的醫療技術，受到越來越多國際患者的青睞。
明目眼科國際患者服務流程包括：
- 多語種支持 - 英語、中文（繁體/簡體）、阿拉伯語、俄語、日語、法語、蒙古語、印尼語
- 專屬醫療翻譯
- 客製化診療方案及詳細說明
- 高效預約安排與透明定價體系
- 協助辦理簽證及保險相關文件
- 提供英文醫生意見書，方便海外複診
該診所於2022年獲得德國蔡司（ZEISS）認證，全飛秒手術量突破10萬例，截至2025年12月已完成14萬例。
明目眼科發言人表示：「獲得KAHF認證體現了我們對患者安全和國際化服務水準的堅定承諾。我們有幸能夠為全球患者提供世界級的醫療服務。」
醫療專家強調，視力矯正需要客製化方案規劃，對國際患者而言尤為重要。相關認證與標準化服務流程的建立，預計將增強跨境患者在韓國尋求安全、高效醫療服務的信心。
諮詢鏈接：https://twn.brighteyesclinic.com/
媒體連絡人
明目眼科國際業務部的崔潤桓 ，電郵：[email protected]，電話：+82-10-4404-3994
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302698237.html
SOURCE Bright Eye Clinic