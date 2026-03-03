Compass Offices 與紅盒迷你倉達成策略聯盟 重塑靈活辦公空間與商業儲存新標準

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 亞太區領先靈活辦公室 Compass Offices 與香港迷你倉供應商紅盒迷你倉（RedBox Storage）今天宣佈達成策略聯盟，旨在協助香港企業提升營運效率，優化商業空間管理。 是次合作將 Compass Offices 的靈活辦公空間與紅盒迷你倉的高端商業儲存服務無縫整合，讓企業租戶體驗一站式的『辦公室延伸』方案。 解決企業空間局限 釋放辦公室潛力 隨著香港企業對靈活商業模式的需求增加，如何有效管理文件與庫存成為一大挑戰。是次合作針對這一痛點，協助企業善用優質辦公空間，同時保持靈活存取物資。

透過是次聯盟，Compass Offices 的客戶將享紅盒迷你倉的專屬儲存服務網絡，實際擴展其辦公與營運空間。重點服務包括： 上門迷你箱： 專為文件、存檔及季節性物資而設，免除搬運煩惱。紅盒迷你倉全程代辦 — 將儲存箱送至 Compass Offices 接待處，並將入箱妥當的物品轉移至安全設施，隨後按需送回辦公中心。

專為文件、存檔及季節性物資而設，免除搬運煩惱。紅盒迷你倉全程代辦 — 將儲存箱送至 Compass Offices 接待處，並將入箱妥當的物品轉移至安全設施，隨後按需送回辦公中心。 自助迷你倉： 針對大型或長期儲存需求，客戶可使用紅盒迷你倉的設施作為營運空間的延伸。是次計劃率先於紅盒迷你倉西環設施推行，該設施距離中環及上環僅數分鐘路程，提供七天現場支援及 24 小時閉路電視監控。恆溫濕度控制的儲存環境讓客戶能有效將「辦公空間」與「後勤倉儲」分隔，同時保持兩者近在咫尺。 Compass Offices董事長鍾永良就雙方合作表示：「Compass Offices 致力於提供超越普通辦公室的商業解決方案。與紅盒迷你倉的策略聯盟讓我們能提供更全面的工作空間配套，包括靈活的儲存方案，為我們的客戶群增值。」 紅盒迷你倉首席執行官鍾震南對合作表示歡迎並補充：「我們非常榮幸能成為 Compass Offices提升客戶體驗的重要一員。我們致力讓儲存服務與企業營運無縫融合，讓所有客戶全無後顧之憂。通過與 Compass Offices 結盟，我們讓企業客戶及中小企能專注於業務增長，並把各類儲存需求放心交由我們屢獲殊榮的專業團隊打理。」

關於Compass Offices Compass Offices 致力為企業打造高效、靈活且具專業形象的工作空間。我們的靈活辦公室提供即租即用的完善方案，以彈性租約配合不同企業的成長步伐，無論是初創公司、中小企或跨國企業，都能輕鬆找到最合適的配置。 憑藉遍佈亞太區核心商業地段的優越地點，Compass Offices 為企業提供舒適、便利且專為生產力而設計的工作環境，助顧客在瞬息萬變的商界中保持靈活並持續成長。 關於紅盒迷你倉 2022年被全球投資巨頭博楓資產管理有限公司 (Brookfield Asset Management) 收購，紅盒迷你倉成為香港卓越的迷你倉專家，為個人及企業提供創新靈活的儲存解決方案。我們專注於創新、卓越品質及以客為本的服務，致力於幫助顧客過上更有條理和充實的生活，專注於生活中最重要的事物。

