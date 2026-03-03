香港肥胖學會於2026年世界肥胖日引領行動：扭轉日益嚴重的健康危機

香港 - 2026年3月3日 - 每年3月4日為世界肥胖日，香港肥胖學會（HKOS）聯同屯門地區康健中心舉辦「齊『屯』結 齊健康」社區嘉年華，提高市民對肥胖問題的認識及關注。鑑於本港超過五成成年人口屬超重或肥胖，加上兒童肥胖率持續上升，學會認為正面面對肥胖問題，實屬刻不容緩。





市民齊量腰圍 共創世界紀錄

學界早已知道單憑體重指數（BMI）難以準確反映體內脂肪的含量和分佈。腰圍現已成為評估中央肥胖及相關代謝風險的重要指標，近年來已被納入肥胖的診斷標準。學會聯同逾六百名市民成功刷新「同時度量腰圍人數最多的嘉年華」世界紀錄。這項紀錄不僅具象徵意義，更提高了市民對體重管理重要性的認識。



秉持跨專業理念，香港肥胖醫學會精心策劃整日活動，從多角度探討肥胖問題。活動包括專家分享外出飲食貼士和中西醫體重管理知識，破除常見迷思；屯門地區康健中心亦於現場提供肌少症評估、視力及血糖檢測等免費健康篩查，為居民提供即時健康資訊；互動攤位和遊戲更讓學習營養和體能活動變得輕鬆有趣，將健康理念融入社區。



香港肥胖學會的呼籲

香港肥胖醫學會會長施頴珊醫生表示：「臨近2026年世界肥胖日，我們必須認識到，肥胖不只是個人問題，更是需要社會共同應對的複雜醫療狀況。近十年來，本會一直致力破除錯誤的健康觀念，例如糾正『小朋友肥肥白白才健康』的謬誤。今天破世界紀錄的活動證明了，當我們以知識裝備大眾，他們便樂於主動掌控健康。我們將繼續與社區夥伴及決策者合作，確保肥胖預防及管理在香港繼續獲得重視。」



