PAObank理財服務正式曯目登場 開啟雙實力理財模式 投資或存款任您靈活SWITCH

美股16小時交易時段* 貨幣基金T+0到賬

香港 - 2026年3月3日 - PAO Bank Limited（「PAObank」）宣布理財服務正式啟用，為您開啟雙實力理財模式，資金用作投資或賺息，任您隨時SWITCH！雙實力理財服務結合互聯網券商級體驗和銀行級信心保障，PAObank客戶只需一個賬戶即可管理投資、保險、存款等功能，靈活調配存款資金，隨時買賣美股、港股、基金及貨幣基金等多元投資產品。



PAObank現有個人銀行客戶最快只需3分鐘即可開立投資戶口，全新客戶更可同步開設儲蓄及投資賬戶，全面簡化開戶步驟。客戶亦可隨時靈活調動活期存款資金，無須轉賬，直接購買股票和基金；投資所獲的收益亦可放回存款戶口收息。無論追求緊貼大市的投資機遇，或是期望穩健賺取活期利息，PAObank均能一戶盡享。



PAObank行政總裁姚文松先生表示：「PAObank正式推出理財服務，標誌著我們業務發展的重要里程碑。個人銀行的發展軸心一直圍繞著『好用』，整個銀行團隊相信，每位客戶少做一個步驟，一萬個客戶便能合共節省一萬步；整個理財服務由客戶體驗出發，減省不必要的步驟，無需轉賬資金，讓客戶可於投資服務和存款之間靈活SWITCH。我們將持續升級個人銀行服務，致力成為平安集團於香港的綜合金融平台之一，為大家帶來更全面貼心的理財體驗，成為大家心目中『好用的數字銀行』。」



港股美股：券商級分析工具 搶先捕捉投資機遇



PAObank理財服務配備券商級別的專業分析工具，從市場宏觀趨勢至個股細節全面覆蓋，為客戶捉緊每個投資時機。主要功能包括：



互聯網券商級別分析工具及指標：



逾 40 款專業技術指標： 多角度分析市場指數，從公司業績至市場趨勢應有盡有，並提供股價走勢及同業比較，協助客戶作出更全面的投資判斷，發掘潛在投資機會

多角度分析市場指數，從公司業績至市場趨勢應有盡有，並提供股價走勢及同業比較，協助客戶作出更全面的投資判斷，發掘潛在投資機會 免費實時 LV1 行情 ：即時市場指數，讓客戶掌握最新行情，把握交易時機

：即時市場指數，讓客戶掌握最新行情，把握交易時機 行業走勢熱力圖、實時熱門交易排行：直觀呈現行業走勢，緊貼市場熱點，助力客戶一眼掌握板塊動向，及時捕捉焦點股

長達 16 小時 * 的美股交易時段： 日夜均可輕鬆參與美股買賣，絕不錯失投資時機；更可因應市場重大消息或突發事件，進行盤前或盤後交易，投資部署更有彈性

日夜均可輕鬆參與美股買賣，絕不錯失投資時機；更可因應市場重大消息或突發事件，進行盤前或盤後交易，投資部署更有彈性 24 小時無限次即時報價： 隨時查閱最新報價，緊貼市場變化

隨時查閱最新報價，緊貼市場變化 多種下單方式：支援限價單、止損限價單等多種下單選項，靈活應對市場波動

貨幣基金：

T+0

到賬、

$

0

申贖費

贖回資金最快即日到賬

精選環球頂尖基金公司基金：「月月派息基金」等熱門主題排行榜

作為現金靈活周轉之選，PAObank所提供的貨幣基金為客戶帶來穩健又彈性的資金增值選擇，主要投資於短期存款及優質貨幣市場資產，風險較低且回報穩定。PAObank所提供的貨幣基金全面實現最快「T+0」到賬、$0申贖費，低門檻入場，24X7全天候支援申贖服務，資金最快即日到賬銀行戶口。無懼休市日，客戶全年365日全天候進行資產管理，真正實現現金周轉得心應手。PAObank夥拍中國平安資產管理（香港）、安聯投資、景順、施羅德等多間國際頂尖基金公司，精選近60隻環球基金，涵蓋科技、亞洲、消費等多個熱門主題。PAObank特設多元化主題排行榜，為各類投資目標而設，例如專為「食息一族」度身訂造的「月月派息基金」榜等，基金表現通通一目了然。結合多元化數據分析，客戶因應大市所趨，靈活調整資產組合，輕鬆把握全球投資機遇。* 以香港時間計算交易時間：夏令時-盤前：16:00-21:30；盤中：21:30-04:00；盤後：04:00-08:00。冬令時-盤前：17:00-22:30；盤中：22:30-05:00；盤後：05:00-09:00。總交易時間即16小時。投資涉及風險。投資產品的價格有時可能會非常波動。投資產品的價格可升可跌, 甚至變成毫無價值。買賣投資產品帶有風險，投資者未必能夠賺取利潤，可能會招致損失。外地投資產品具有與本地市場一般沒有關連的其他風險。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之風險披露聲明。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。