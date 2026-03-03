熱門搜尋:



商業動向
出版：2026-Mar-03 12:46
更新：2026-Mar-03 12:46
PR Newswire

Kakao Games 全球正式推出全新 SM Entertainment IP 手機遊戲《SMiniz》

  • 支援包含英語、日語與中文在內的五種語言
  • 紀念活動提供從未公開之 Special Artist 小卡

韓國城南市2026年3月3日 /美通社/ -- Kakao Games 2月25日宣布，正式於全球推出以 SM Entertainment IP 為基礎打造的全新遊戲《SMiniz》。

《SMiniz》是一款手機休閒三消益智遊戲，玩家可與 SM 旗下藝人的 Q 版角色「Miniz」一同闖關，享受輕鬆愉快的解謎體驗。正式版本支援韓文、英文、日文、繁體中文及簡體中文共五種語言。

在去年12月進行全球封閉測試後，《SMiniz》因其易上手的益智玩法，以及多樣化的 SM IP 內容而獲得好評。遊戲內包含反映粉絲文化的「小卡收藏」系統、可依個人喜好自訂的「Photo Deco」與「My Room」空間，以及展現藝人真實活動概念的主題服裝設計等豐富內容。

Kakao Games 先前亦透過包含小卡套組抽獎輪盤活動，以及結合 SMTOWN 福岡演唱會的線上與線下宣傳活動，成功提升市場期待度。

上市後，玩家可透過遊戲內活動獲得從未公開的 Special Artist 小卡。此外，即日起至3月10日止，下載遊戲並完成指定任務的玩家，可透過與 SM Kwangya Store 聯動的特別線下活動獲得《SMiniz》周邊商品。

#APPENDIX

《SMiniz》官方品牌頁面：
https://sminiz.kakaogames.com/

關於 Kakao Games Corp.

Kakao Games（代表理事 韓尚佑）為 Kakao 旗下遊戲子公司，專注於PC與手機平台多元類型遊戲的發行與開發。自2020年9月於韓國KOSDAQ上市以來，成功推出《Odin: Valhalla Rising》、《Uma Musume Pretty Derby》、《Eversoul》、《Guardian Tales》、《Kakao Battlegrounds》等人氣作品，並持續拓展全球市場版圖。Kakao Games 將持續強化產品組合，積極探索遊戲產業新機會。



