Kakao Games 全球正式推出全新 SM Entertainment IP 手機遊戲《SMiniz》

支援包含英語、日語與中文在內的五種語言

紀念活動提供從未公開之 Special Artist 小卡

韓國城南市2026年3月3日 /美通社/ -- Kakao Games 2月25日宣布，正式於全球推出以 SM Entertainment IP 為基礎打造的全新遊戲《SMiniz》。

《SMiniz》是一款手機休閒三消益智遊戲，玩家可與 SM 旗下藝人的 Q 版角色「Miniz」一同闖關，享受輕鬆愉快的解謎體驗。正式版本支援韓文、英文、日文、繁體中文及簡體中文共五種語言。

在去年12月進行全球封閉測試後，《SMiniz》因其易上手的益智玩法，以及多樣化的 SM IP 內容而獲得好評。遊戲內包含反映粉絲文化的「小卡收藏」系統、可依個人喜好自訂的「Photo Deco」與「My Room」空間，以及展現藝人真實活動概念的主題服裝設計等豐富內容。