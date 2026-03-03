Manulife Investments 推出全新收益策略 聚焦未獲充分研究的新加坡中小型股

此策略於新加坡金管局 (MAS) 證券市場發展計劃 (EQDP) 下制定，旨在發掘新加坡股市中未獲充分研究的投資機遇 新加坡2026年3月3日 /美通社/ -- Manulife Investments 今天宣布推出 Manulife Singapore Opportunities Income Strategy（宏利新加坡機遇收益策略）（「該策略」），這是一項專注於新加坡股市的股票收益及增長策略，在新加坡金融管理局 EQDP 框架下推出。 該策略與 EQDP 更廣泛的市場建設方向一致，旨在加深研究覆蓋範圍、提升市場流動性，以及擴大投資者參與度。 隨著上述措施強化整體市場生態系統，該策略旨在把握由此湧現的投資機遇，特別是在未獲充分研究的市場領域。 該策略專門投資於在新加坡上市的股票及股票相關證券，涵蓋不同市值規模，並特別著重於中小型企業；該類企業的研究覆蓋率較低且估值錯配情況持續存在，因而形成極具吸引力的投資機會。

Manulife Investments 新加坡行政總裁 Hui-Jian Koh 表示：「獲選納入新加坡金融管理局 EQDP，是對我們深刻理解新加坡股票市場，以及具備本地投資實力的重大肯定。」 Koh 補充：「我們設於新加坡的投資團隊與本地市場保持緊密聯繫，並憑藉我們遍及亞洲及全球的研究網絡提供廣泛支持。 這種本地專業知識與區域研究深度的結合，使我們能夠識別新加坡市場中往往未獲充分研究的投資機遇。 Singapore Opportunities Income Strategy 正是以此為基礎，為投資者提供別樹一幟的收益與增長方案，同時為新加坡股票市場生態系統的持續發展作出貢獻。」

透過嚴謹的自下而上策略實現收益與增長 Manulife Singapore Opportunities Income Strategy 透過主動選股，力求在收益與增長之間取得平衡。 收入主要來自股息，同時在股價接近合理價值時，透過有紀律地獲利了結作為補充，並保留對長期增長機會的投資部位。 該投資組合並非單純以股息為核心策略，而是透過兼顧收益穩定性與資本增值進行構建，使投資者能夠受惠於企業重組、資本管理措施及市場改革所帶來的估值重評。 選股過程由自下而上、以基本面為本的投資框架驅動，該框架從增長前景、現金流產生能力、管理層質素及估值等多方面評估企業，並特別著重識別可推動潛在估值重評的明確催化因素。

發掘未獲充分研究的中小型股的價值 Manulife Investments Management新加坡股票主管 Hock Fai Chan 表示：「新加坡獨特的股票市場涵蓋廣泛而多元的投資機遇，遠不止於大型指數成份股。 我們持續在中小型企業中看到估值差距，這些企業的研究覆蓋有限，而推動變革的催化因素亦日益明顯。 該策略旨在把握上述機遇，同時為市場的整體發展作出貢獻。」 鑒於賣方研究覆蓋較低、定價錯配程度較高，加上市場對股東回報的關注日益提升，新加坡中小型股板塊呈現極具吸引力的投資機遇。

該策略通常持有 30 至 50 項高確信度倉位，並在構建投資組合時高度重視風險紀律、流動性管理及分散配置。 雖然該策略以富時海峽時報全股指數 (FTSE ST All‑Share Index) 作為基準，但是投資組合構建仍以投資確信而非複製指數權重為主導，使策略能更靈活地配置至估值錯配領域。 新加坡的結構性優勢為投資理據提供支撐 新加坡作為金融及財富管理樞紐的吸引力持續增強，並獲穩健的宏觀經濟基本因素支持——包括人均 GDP 的持續增長、強勁的外國直接投資資金流入，以及龐大的國家儲備。 新加坡股票市場亦屬全球表現最佳的市場之一，過去一年的回報率接近 36%1 ，表現勝於區內及已發展市場同業。 同時，約 4.8%2 的股息收益率仍處於亞洲及主要已發展市場中較高水平，增強該市場對收益型投資者避險選擇的吸引力。 包括新加坡金融管理局 EQDP 在內的結構性改革，正開始提升研究覆蓋範圍並深化市場流動性。 這種進展在中小型股板塊尤其明顯，過往分析不足的企業正逐漸吸引更多投資者關注。 隨著企業加快重組步伐並運用更高效的資產負債表，數碼基礎設施、數據中心及能源轉型等領域的結構性增長趨勢，進一步深化投資機遇，並為新加坡股票市場帶來建設性的中期前景。

如欲了解更多有關 Manulife Singapore Opportunities Income Strategy 的資料，請瀏覽：Manulife Singapore Opportunities Income Fund。

作為 Manulife Financial Corporation 旗下成員，Manulife Wealth & Asset Management 的使命是幫助客戶建立投資信心，以追求更穩固的財務未來，從而使決策變得更簡單，生活更美好。 我們的優勢源自全球資產管理專業能力及分銷實力的多元化結合。 我們的全球投資團隊涵蓋股票、固定收益、替代信貸、私人市場及多元資產解決方案等領域。 我們為全球數以百萬計的個人、機構及退休計劃成員提供投資、財務顧問及退休計劃服務。 我們的核心理念由三大文化支柱組成：「合作推動進步」、「透明建立信任」，以及「積極求知創新」。 這些價值觀塑造我們建立長期合作關係的方式，開發別樹一幟的投資策略，並支持顧問與客戶追求具意義的財務成果。 無論透過尖端科技、AI 創新、個人化建議，或可持續管理實踐，Manulife Wealth & Asset Management 均作為值得信賴的合作夥伴，協助客戶應對複雜市場環境並充滿信心地作出投資決策。 並非所有產品或服務均在所有司法管轄區提供。 如欲了解更多資料，請瀏覽 manulifeim.com。

