商業動向
出版：2026-Mar-03 13:24
更新：2026-Mar-03 13:24
PR Newswire

亞洲規模最大制藥展2026年6月重返上海

分享：

上海2026年3月3日 /美通社/ -- 2026年世界制藥原料中國展暨世界制藥機械、包裝設備與材料中國展(CPHI & PMEC China 2026)將於6月16日至18日在上海新國際博覽中心舉辦。本屆展會將在往屆成功舉辦的基礎上再啟新篇。

作為全球首屈一指的制藥原料與生產解決方案展示平台，本屆展會預計將吸引超11萬名參會者，以及3600余家國內外參展商。憑借這一規模，展會將穩居亞洲最大制藥行業盛會之位，為深耕中國這一制藥產業高地的企業，帶來無可比擬的采購、供應與創新合作機遇。

CPHI & PMEC China的跨越式發展，印證了中國作為全球醫藥基礎原料核心供應地的行業地位。如今，該展會已成為匯聚全球制藥產品與解決方案的重要市場，為世界現代醫藥產業提供支撐，展品涵蓋原料藥(API)、天然提取物、制藥機械、實驗室儀器、醫藥包裝、生物技術、中醫藥等全產業鏈領域。

Informa Markets制藥板塊執行副總裁Orhan Caglayan表示：「CPHI & PMEC China的發展速度，與中國醫藥產業的創新步伐同頻，也讓該展會成為企業采購、優化供應鏈、締結戰略伙伴關系的首選平台。2026年的展會，更是醫藥行業韌性發展與前瞻佈局的有力見證。」

2026年展會將增設多個特色展區，其中包括中醫藥館與新一代原料藥展示區，彰顯了中國在傳統醫藥原料與前沿制藥技術領域的雙重優勢。本屆展會還將首次迎來醫美包裝、前沿技術、智能實驗室等領域的參展商和專屬展區，進一步豐富展會的全產業鏈展示內容。

參會者將有機會對接亞洲規模最大的制藥機械製造商群體，了解尖端生產技術。設備實景演示、技術研討會，以及特邀買家配對洽談會、工廠參觀等交流活動，將為國際采購商與龍頭供應商搭建直接的溝通橋梁。

本屆展會將舉辦超百場會議與研討會，邀請700余位專家及相關負責人主講，為參會者提供前所未有的市場資訊與專業技術分享。從在研藥物到生物科技與制藥機械創新，一系列活動將助力參會者緊跟行業創新前沿。

切勿錯過這一絕佳的全球平台，您將能借此對接中國優秀製造商、發掘中醫藥原料與天然提取物、評估生產所需制藥機械、與合同製造商建立合作、拓展人脈、學習交流，並緊跟制藥創新最新趨勢。

更多展會信息與報名通道，可訪問官網：https://www.cphi.com/china/en/home.html

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/20266-302702009.html

SOURCE CPHI & PMEC China

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
