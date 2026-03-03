亞洲規模最大制藥展2026年6月重返上海

上海2026年3月3日 /美通社/ -- 2026年世界制藥原料中國展暨世界制藥機械、包裝設備與材料中國展(CPHI & PMEC China 2026)將於6月16日至18日在上海新國際博覽中心舉辦。本屆展會將在往屆成功舉辦的基礎上再啟新篇。

作為全球首屈一指的制藥原料與生產解決方案展示平台，本屆展會預計將吸引超11萬名參會者，以及3600余家國內外參展商。憑借這一規模，展會將穩居亞洲最大制藥行業盛會之位，為深耕中國這一制藥產業高地的企業，帶來無可比擬的采購、供應與創新合作機遇。