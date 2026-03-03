SM投資公司2025財年淨利潤增長10%至905億菲律賓比索

SM投資公司總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「公司四季度的強勁表現鞏固了全年業績，這也反映出各核心業務板塊消費支出韌性充足、運營效率持續提升、財務管理審慎穩健。」

菲律賓帕賽市2026年3月3日 /美通社/ -- SM集團的控股公司SM投資公司(SM Investments)宣佈，2025年合併淨利潤同比增長10%，從去年的826億菲律賓比索增至905億菲律賓比索；合併營收同樣實現增長，同比提升4%，由6548億菲律賓比索增至6817億菲律賓比索。

DyBuncio先生補充道：「展望未來，菲律賓通脹形勢趨緩、就業市場穩定、利率保持平穩，同時僑匯流入持續為家庭收入提供支撐，也推動著地方市場的擴張，我們對菲律賓的經濟增長前景持樂觀態度。集團將繼續堅持擴張戰略與審慎的資本配置策略，同時持續完善業務生態，為菲律賓全國更多消費者提供服務。」

零售板塊

SM零售業務的淨利潤微增1%，達211億菲律賓比索；零售營收同比增長5%，從4345億菲律賓比索增至4581億菲律賓比索。

DyBuncio先生表示：「四季度兒童品類的亮眼表現推動百貨零售業務穩步增長；食品零售則得益於消費者對生活必需品的持續消費；專業零售板塊中，健康美妝、時尚、兒童及家居品類消費均實現增長，而電子產品購置需求的上升，也帶動文具品類表現向好。」