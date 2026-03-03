台北2026年3月3日 /美通社/ -- 本篇報導來自台灣線報： 過去多由電信業與金融業使用的「專屬簡碼」，如今也開放中小企業申請使用。三竹資訊宣布推出簡訊服務方案，讓中小企業也能以固定、可辨識的官方門號發送簡訊，改善門號來源不易辨識的問題，協助企業與客戶之間建立更清楚、可信的溝通管道。 對許多中小企業而言，簡訊仍是日常經營中重要的溝通工具，廣泛應用於會員通知、活動提醒、服務確認與重要訊息傳遞等情境。然而，傳統簡訊門號不固定、外觀類似亂碼，往往讓收訊者難以第一時間判斷是否為企業官方訊息，影響信任感與回覆意願，也讓企業在對外溝通上增加不少困擾。

在費用設計上，該簡訊服務方案採月租制，並可全額折抵當月簡訊發送費用。三竹資訊指出，對原本就有簡訊發送需求的中小企業而言，並不需要額外增加預算，而是將既有的簡訊支出，轉換為一組可長期使用、穩定且具識別性的官方門號，讓日常溝通更有效率，也更容易被客戶辨識與信任。 專屬簡碼適用於會員通知與促銷活動、課程與活動報名回覆、客服關懷訊息，以及帳號啟用或驗證通知等多元情境。三竹資訊表示，希望透過此次服務方案，協助更多中小企業在不增加營運負擔的情況下，也能使用清楚、可信且可互動的官方簡訊門號，提升整體顧客溝通品質。

有關專屬簡碼申請方式與相關說明，可洽三竹簡訊服務專線：（02）2536-7777。 原文連結請參考： 中小企業也能申請「專屬簡碼」 三竹資訊推出簡訊服務方案 https://twline365.com/2026/03/1109273/