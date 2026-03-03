華為提出構建以AI為中心的全光目標網建網理念，提升業務體驗

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26 巴塞羅那期間，華為在歐洲分析師機構IDATE舉辦的綠色全光網絡論壇上，分享了構建以AI為中心的全光目標網建網理念，提出圍繞帶寬、可靠性、覆蓋能力、時延提升網絡能力的四大舉措，助力運營商釋放網絡價值，為AI業務提供極致體驗。

來自歐洲電信監管機構、FTTH理事會、運營商、設備商等200多名行業領袖與專家一起探討了AI時代全光網所面臨的機遇與挑戰。其中Bouygues電信、中國聯通等全球領先運營商分享了各自的成功經驗，探討了對發展家庭智能化服務，高效聯算用算使能AI業務創新，網絡智能化運營等新型業務的經營思路的建網訴求。