華為發佈下一代WAN，激發運營商新增長

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26巴塞羅那期間，華為數據通信產品線總裁王雷在產品與解決方案發佈會上正式發佈了下一代WAN目標網架構。他表示，面向智能體互聯網時代，華為從安全韌性、多維感知、網絡自治三個維度全面升級IP承載網，助力運營商構建自主防禦的網絡底座，保障體驗並加速增收，提升網絡效率，開啟智能聯接新篇章。

多維感知@2H: 加密流精準識別，使能Bit業務體驗經營

隨著互聯網加密流量的不斷增加，應用識別率快速下降，體驗保障也逐步失效。華為推出了業界首個加密流量精準識別引擎 —— 星絡識別引擎，加密流識別準確率95%以上。星絡識別引擎還構建體系化的用戶標籤數據庫，用戶畫像準確率達到90%，幫助運營商快速獲客。該方案助力泰國AIS英超直播套餐獲客量直接翻了3倍。