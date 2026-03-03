魔法原子春晚機器人亮相MWC 持續引領全球技術創新

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在2026年世界移動通信大會（巴塞羅那MWC）上，魔法原子攜春晚同款機器人首次登陸海外市場，展示了其機器人技術的最新成果，加速推進全球化戰略，進一步提升「中國製造」的影響力。 魔法原子展出了多款機器人產品，包括GEN1、MagicBot Z1及MagicDog系列，展現了其技術創新能力與多場景適配性。GEN1首次以「國際導購」的身份亮相，可流利切換西班牙語與英語，與全球客戶互動交流，充分印證了其多任務處理與多場景適配能力。

與此同時，MagicBot Z1機器人不僅復刻了春晚舞蹈，還演繹了國際熱門曲目《Makeba》。機器人之間精準的同步協作，彰顯出中國在高端製造領域的實力與自信。 魔法原子展出的「機器熊貓」成為現場焦點，其惟妙惟肖的動作姿態與文化魅力吸引了全球參觀者駐足，成為中國機器人技術與全球市場融合的範例。 據悉，魔法原子展台展出的仿生「機器熊貓」備受觀眾關注。該機器人可完成歪頭、擺爪等一系列動作。為實現更自然的頭部運動，研發團隊為其搭載了三自由度頭部驅動系統，並在機械結構、控制系統、熱管理等方面進行專項優化，確保機器人在現場演示過程中動作協調、性能穩定。

作為全球頂尖科技行業盛會，MWC被公認為進軍歐洲及更廣闊國際市場的重要入口。今年，魔法原子攜春晚機器人首次亮相MWC，不僅標誌著該公司向海外展示其技術實力，更釋放出其加速推進全球化戰略、角逐全球機器人產業領先地位的強烈信號。 自2025年啟動國際化戰略以來，魔法原子的業務已覆蓋27個國家和地區，海外營收占比穩步提升至30%以上，全球擴張邁入增長階段，展現出強勁的國際競爭力。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/mwc--302702333.html SOURCE 魔法原子