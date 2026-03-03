D1CE.COM 啟動每週撲克王錦標賽 3,000USD 獎金池擴展國際版圖

正式登陸雙平台、攜手 QQ Poker 推全球賽事 並簽約 王陽明 為品牌代言人

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 國際互動娛樂平台 D1CE.COM 今日宣布三項重要發展里程碑，包括官方流動應用程式正式上架、啟動全球免費撲克邀請賽，以及簽約知名藝人 王陽明 擔任品牌代言人，全面推動品牌升級與國際化布局。

官方 App 正式上架雙平台

D1CE.COM 官方流動應用程式現已正式於 Apple App Store 及 Google Play 上架，為全球用戶提供更便捷、穩定及流暢的流動競技體驗。此舉標誌著平台在產品發展及市場拓展方面邁向新階段。