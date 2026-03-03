優克聯以四大科技基座，開啟智聯全球、萬物互聯與寵物科技的千億藍海

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 全球領先的移動數據流量共享市場公司-優克聯（uCloudlink Group Inc., NASDAQ: UCL）今日在2026年世界移動通信大會（MWC 2026）上發佈了戰略路線圖 。優克聯聚焦於利用其獨特的端側解決方案，從B2B/B2B2C/B2C等多行業維度，優勢挖掘重大市場機遇，依托自主研發的 CloudSIM® 和 AI HyperConn® 技術，賦能合作夥伴以零基建成本擴展全球網絡，並在三大數字前沿領域捕獲增量利潤 。 為實現這一願景，優克聯正致力於通過彌合三大關鍵鴻溝來創造全新的商業藍海 ：

打通「跨國與跨網」的阻隔：將跨國跨網連接阻礙轉化為無感漫遊 。 連接「萬物與萬網」的孤島：將孤立的IoT終端連接成無縫的全球網絡 。 跨越 「人類與物種」的邊界：縮小人類與寵物之間的情感與數字鴻溝 。 三大戰略增長引擎 1. 全球連接的顛覆者：eSIM Trio 針對全球40億部存量物理SIM卡手機市場，優克聯推出了行業首款「全球超級黑卡」—— eSIM Trio 。 商業驗證： 近期與某大型移動網絡運營商（MNO）合作開展的成功試點，為聯合制卡與現網放號奠定了堅實基礎 。

近期與某大型移動網絡運營商（MNO）合作開展的成功試點，為聯合制卡與現網放號奠定了堅實基礎 。 夥伴價值：通過賦予存量手機eSIM能力，該方案為移動虛擬運營商（MVNO）提供了最便捷、低成本的全球擴張路徑，助力運營商提升用戶等級並降低離網率 。

2. 科技共情力的前沿：petpogo 生態系統 依托 3200億美元 的全球寵物市場，優克聯發佈了專為AI時代寵物設計的數字生態系統 petpogo 。 創新首秀： 該生態系統包含智能穿戴設備 PetPhone，以及在歐洲首發的 PetCam（一款沉浸式1080P寵物第一視角攝像頭） 。

該生態系統包含智能穿戴設備 PetPhone，以及在歐洲首發的 PetCam（一款沉浸式1080P寵物第一視角攝像頭） 。 營收新渠道：該領域賦能運營商從基礎流量套餐向高毛利的訂閱服務轉型，為數百萬家庭提供主動關懷與AI增強的情感連接 。 3. IoT 指數級增長：運營+算法 優克聯致力於實現IoT領域的突破，利用專利技術助力合作夥伴擴展服務並簡化流程 。

規模化擴張： 隨著IoT用戶採用率實現超過10倍的年增長，「統一平台、統一結算」模式使製造商能夠從銷售「硬件」轉型為運營「全球服務」 。

隨著IoT用戶採用率實現超過10倍的年增長，「統一平台、統一結算」模式使製造商能夠從銷售「硬件」轉型為運營「全球服務」 。 行業領先的精準度：依托 AI HyperConn®，優克聯在390多家運營商網絡中實現對數百萬台設備（從行車記錄儀到CarPlay中心）的毫秒級精準管理 。 加速「流動中的商業」生活方式 優克聯繼續在MBB和LIFE領域保持領先地位，其旗艦方案包括 ： MeowGo G50 Max：集成衛星、機上Wi-Fi及地面網絡的AI連接中心，提供「零掉線」體驗 。

OmniFlex Pro：專為快速增長的房車市場和數字遊民打造的Wi-Fi 7「常時在線」守護者 。

「隱形 Wi-Fi」 (LIFE)：通過 UniCord Pro（充電線）和 RoamPlug（旅行轉換插頭），將連接能力直接嵌入日常硬件，重新定義出行必備工具 。

關於優克聯 (uCloudlink Group Inc., NASDAQ: UCL) ： 優克聯是全球首家且領先的移動數據流量共享市場，為全球 200 多個國家和地區的用戶提供更優質的移動數據連接服務。通過其自主研發的 CloudSIM® 和 AI HyperConn® 技術，優克聯賦予用戶和企業隨時隨地連接至最佳可用網絡的能力 。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302702380.html SOURCE uCloudlink Group Inc.