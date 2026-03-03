華為楊超斌：創造移動產業新價值，共築美好智能世界

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26 巴塞羅那期間，華為ICT BG CEO楊超斌發表主題演講。他表示：「智能時代正在加速到來。面對移動AI應用的全面爆發，產業界需共同努力，充分釋放5G-A潛能，並高效利用U6GHz等新頻譜資源，在創造產業新價值的同時，為6G演進奠定基礎。」 AI正加速發展，成為智能世界的核心引擎。全球日均Token消耗量快速增長，過去兩年增長近300倍，引爆文生視頻、智能購物等AI應用；全球行業中已有超3000萬個AI Agent協同工作，深入生產、製造、金融等行業。這給移動產業帶來前所未有的新機遇，也對網絡能力提出新的要求：為支撐AI多模態的端雲數據交互，網絡需從過去以下行為主，邁向上下行超大帶寬；為實現AI實時協同與智能決策，網絡需提供安全、可靠、超低時延的體驗。

當前，6G標準化工作已正式啟動，6G首個3GPP標準版本凍結將不早於2029年3月。但AI的發展浪潮不會等待。未來五年，是移動AI業務爆發的關鍵窗口，更是整個產業創造新價值的機遇期。5G-A已經成為必然選擇，它帶來上下行速率十倍提升，滿足AI業務體驗；並引入RedCap、Passive-IoT等新物聯技術，支撐萬物互聯；同時，AI技術也被引入網絡，面向業務提供多樣化的網絡能力，滿足AI快速發展帶來的需求。 當前，5G-A已在全球300多個城市實現規模商用，其部署正向所有頻段擴展，持續釋放技術紅利。5G-A能力的持續提升依賴新頻譜的引入和存量頻譜的重耕。經過世界無線電通信大會（WRC）多次討論，U6GHz已被確立為未來移動通信的主流頻段之一。目前，5G-A已支持U6GHz，主流終端芯片與產業鏈也已成熟，為規模商用鋪平了道路。未來幾年，產業界需攜手在5G-A上圍繞U6GHz等頻段持續創新，滿足AI業務激增的需求。

在追求技術前沿的同時，我們必須正視全球發展的不均衡。GSMA數據顯示，全球仍有超3億人未被移動網絡覆蓋。過去20餘年，通信行業為彌合數字鴻溝付出諸多努力，但在AI飛速發展的今天，數字鴻溝可能加劇，數字包容更需提速。這需要我們持續技術創新，通過多樣化的頻段組合與高性價比解決方案，提供普惠聯接。如華為創新的RuralStar全場景解決方案，已攜手客戶在80多個國家落地，為1.7億人提供普惠移動接入。在肯尼亞，鄉村學生通過「數字卡車」學習數字技能；在孟加拉，普惠金融服務通過移動網絡深入鄉村；在阿根廷，偏遠村民能在移動醫療車上獲得及時診療。

最後，楊超斌呼籲全球產業界凝聚共識、攜手共進，通過5G-A規模商用滿足智能時代AI業務的迫切需求，為未來6G的演進奠定堅實基礎。 MWC26 巴塞羅那於3月2日至3月5日在西班牙巴塞羅那舉行。華為展區位於Fira Gran Via 1號館1H50展區。2026年，智能體互聯網時代正加速到來，5G-A規模商用全面提速，華為將與全球運營商、合作夥伴一起，攜手共進，充分釋放5G-A潛能，為6G演進奠定基礎，同時深耕AI-Centric Network業務、網絡、網元三層注智，以AI煥新主營業務，加速ANL4規模部署，共同打造價值驅動的領先網絡與智算底座，邁向全面智能化。欲瞭解更多詳情，請參閱： https://carrier.huawei.com/cn/minisite/events/mwc2026/

SOURCE 華為