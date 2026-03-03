CURTISS-WRIGHT 夥拍 AVERNA 共拓航空航天測試新優勢

現獲 Spherea 提供技術支援的 Averna，提供可擴展的安全測試平台，目的在於簡化流程、完成鑑定並驗收新一代制動器 滿地可2026年3月3日 /美通社/ -- 全球測試與質素解決方案的領導公司 Averna 今天宣佈與 Curtiss-Wright 攜手合作，共同開發五套定制的航空航天測試系統。 這次合作鞏固 Averna 和 Curtiss-Wright 在積極創新、優秀品質及卓越營運方面的共同承諾。 解決方案既能滿足嚴格的性能與安全要求，亦可兼顧生產效率。 Curtiss-Wright 作為頂尖的航空航天原始設備製造商 (OEM) 信賴的一級供應商，需要多個平台來執行精密的動態載荷應用，而且尤其注重可重複性、擴展潛力及數據處理的安全保障。 Averna 在高性能自動化測試系統領域的專業知識，正好配合這些規格，足以應對上述要求。

Curtiss-Wright Sensors & Actuation 航空航天制動部門副總裁兼總經理 Bret Sprague 表示：「與 Averna 合作，對我們成功研發新一代制動器，而同時配合緊迫的開發進度，實在非常重要。 這些測試系統為設計和製造團隊提供必備工具，讓我們能從產品概念走到驗證階段，最終完成產品鑑定。 此外，這些系統能與我們的數據及安全協定整合，讓我們確信找到了能夠提供全面解決方案的合作夥伴。 這是一項策略性投資，有助增強我們的全球競爭力。」 Averna 的解決方案包括定製框架、安全數據管理，並能與 Curtiss-Wright 的製造執行系統全面整合。

Averna 航空航天與國防部門經理 Brian Couch 透露：「能為 Curtiss-Wright 提供支援，助其交付關鍵任務的航空航天部件，令我們感到自豪。 憑著我們超過 25 年的航空航天測試經驗，我們得以為其量身定製完全貼合需求的系統，並確保符合《國際武器貿易條例》(ITAR) 及其他監管標準。 此項目完美示範智能測試設計如何推動技術及商業價值。」 關於 Curtiss-Wright Curtiss-Wright 是全球性綜合企業，專注為航空航天與國防市場提供高度工程化的產品、解決方案及服務，同時也為要求嚴謹的商用核電、流程及工業市場帶來關鍵技術。 我們約有 9,100 名高技能員工，他們專注於開發、設計和構建我們認為足以稱霸市場的工程解決方案。 承傳 Glenn Curtiss 及 Wright 兄弟的開創精神，Curtiss-Wright 一直堅守與客戶建立互信關係的悠久傳統，持續提供創新的解決方案。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.curtisswright.com。

關於獲 Spherea 提供技術支援的 Averna Averna 是全球測試與質素解決方案整合商，與產品設計師、開發商和 OEM 廠商合作，助其提升產品質素、加速產品上市，並守護品牌聲譽。 自 1999 年成立以來，Averna 提供專門專業知識和創新測試、視覺檢測、精密組裝及自動化解決方案，為航空航天、汽車、消費電子、能源、工業、醫療器械與生命科學、半導體、電訊及其他行業的客戶，帶來顯著的技術、財務和市場效益。 Averna 的辦事處遍及全球，並獲得多項行業權威認證，包括 ISO 9001:2015 及《國際武器貿易條例》(ITAR) 註冊。 如欲進一步了解 Averna 的航空航天測試解決方案，請瀏覽其網站。

