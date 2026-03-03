Genus Power 全球智能電錶部署突破 2,600 萬個，鞏固其在端到端先進計量解決方案的領導地位

印度齋浦爾2026年3月3日 /美通社/ -- 印度頂尖的端到端能源計量與先進計量解決方案供應商 Genus Power (NSE: GENUSPOWER) (BSE: 530343) 宣佈，全球智能電錶部署量已突破 2,600 萬個的重要里程碑，鞏固其作為全球公用事業領域可靠技術與執行合作夥伴的地位。 之所以能夠達成這個全球里程碑，關鍵是 Genus Power 在印度國家電網現代化計劃中擔當主導角色。公司現已成功實現另一項里程碑，作為領先的先進計量基礎設施 (AMI) 服務供應商，安裝了逾 1,000 萬個智能電錶。 經年累月之下，在錯綜複雜的公用事業計劃中累積的大規模的執行經驗，讓 Genus 具備雄厚基礎，可為全球正展開首階段及次階段智能電錶部署的公用事業機構，複製類似的成果。

憑藉超過三十年的經驗，Genus Power 躋身頂尖先進計量基礎設施 (AMI) 服務供應商行列，提供整合解決方案，涵蓋智能電錶、燃氣錶及水錶、通訊系統、專利前端系統 (HES)、計量數據管理 (MDM) 平台，以及符合公用事業等級的流動應用程式。這些解決方案能支援遙距監控、實時數據分析、需求回應管理及以數據驅動的電網最佳化，有助公用事業機構提升營運效率和客戶服務水平。 Genus 的創新能力植根於印度，背後獲得印度政府認可的強大研發生態系統支持，並在齋浦爾、哈里瓦、古瓦哈提和科特普特利設有六個全面整合的生產設施，年產能合共超過 1,800 萬個計量錶。 廠房配備自動化表面貼裝技術 (SMT) 生產線、精密成型技術及先進測試基礎設備，確保大量生產的智能電錶質素優良，且符合國際標準。 透過自身的營運及合作夥伴生態系統，Genus 在其價值鏈上創造了逾 16,000 個直接及間接就業機會。

在印度以外，Genus 的國際業務版圖正持續擴張，覆蓋非洲、中東、東南亞、太平洋地區及南亞區域合作聯盟 (SAARC) 市場。公司與各地公用事業夥伴及系統整合商密切合作，因地制宜，度身訂造出符合標準、方便擴展的可靠 AMI 方案，以應對各種的監管要求及氣候狀況。在逾 550 人的強大研發與軟件工程團隊 支持下，Genus 能為全球客戶提供貫穿整個生命週期的端到端解決方案。 Genus 正積極將人工智能 (AI) 融入製造、部署及 AMI 營運的各個環節，以提升生產力、預測準確度及決策效能；同時開發先進分析平台，協助客戶偵測損耗、提升計費效率，並強化資產表現管理。

對於此項重大里程碑，Genus Power 聯席董事總經理 Jitendra Kumar Agarwal 先生表示：「全球智能電錶部署突破 2,600 萬個，不僅是規模上的輝煌成績，更是各大洲公用事業機構對 Genus 投下信任一票的有力證明。 在全球電力系統邁向數碼化的數據驅動電網之際，我們的使命是以可靠硬件、智能軟件及久經考驗的執行能力，推動這個轉型進程。 從印度最大規模的智能計量計劃到多元的國際市場，Genus 矢志成為公用事業公司首選的長期技術合作夥伴，助其尋求靈活擴展和面向未來的智能計量解決方案。」

憑藉在資本支出 (Capex)、營運支出 (Opex) 及總支出 (Totex) 等多種業務模式下交付項目的雄厚實力，Genus Power 已準備就緒，成為全球各地加速推動智能電網應用的公用事業之長期合作夥伴。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://genuspower.com/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/genus-power--2-600--302702515.html SOURCE Genus Power Infrastructures Limited