超越Telcos：探索智能體時代商業成功的確定性路徑

家庭，是運營商深耕多年、優勢顯著的核心場景。通過將 AI 深度融入家庭網絡管理、體驗確定性保障、智能觀影等業務，協同高品質網絡與 Wi‑Fi 7 終端， 推動家庭業務從 「 被動使用」 向 「 主動感知」 全面升級 。用戶可通過語音交互，簡單一句話實現智能體自動檢測修復網絡、上網時長管控、游戲及視頻等重點業務體驗優先保障。結合帶寬升級與家庭組網服務，助力運營商實現提質增收。

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26 巴塞羅那期間，華為運營商業務總裁楊揚發表主題演講。楊揚指出，「智能體到來為通信行業帶來革命性機遇。 運營商應立足自身資源稟賦，將智能能力與主營業務、融合場景、運營提效深度結合，走出一條確定性的價值躍升之路 。」

話音業務是運營商2C核心基礎業務。全新通話智能體不但讓用戶在喧囂場景下仍能獲得高品質的靜謐通話體驗，而且還提供AI同聲傳譯、AI 速記、AI通話健康助手，幫助運營商開辟語音業務增收新路徑。圍繞移動上網業務，智能體還可以提供智能網絡質差監測和即時體驗保障服務，並通過跨app調度執行打造個人出行預訂、差旅規劃、實時翻譯等全場景智慧助手。

二、提供跨端跨場景一致性體驗，增強用戶粘性；

無論用戶身處家中、辦公或出行途中，無論使用小屏、中屏、大屏，智能體均可提供連貫一致、個性化的 AI 服務。比如，在家庭端可以高速訪問運營商雲盤，並通過智能體支持語音交互和智能搜索，在移動端可以通過運營商專屬網絡通道，高速訪問家庭本地存儲。依托多模態意圖理解、用戶長短期記憶及多任務並發調度能力，智能體服務平台打破場景與終端壁壘，為用戶帶來跨場景、跨終端、連貫一致的智慧服務體驗。