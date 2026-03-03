AI原生手機海外首秀，AI寵物發佈，中興終端構築人機交互新生態

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 3月2日，在2026年世界移動通信大會（MWC26巴塞羅那）上，中興通訊終端業務攜全隊列、多形態AI終端產品亮相。搭載豆包手機助手的AI原生手機努比亞M153豆包手機助手技術預覽版迎來海外首秀，主打情感陪伴的AI「新物種」iMoochi也在本次展會發佈。此舉標誌著中興通訊終端業務在「AI for All」戰略指引下，持續推動個人終端智能化變革，加速構建全場景智慧生態。 「AI手機先鋒」領航：努比亞M153定義AI原生手機新標桿

作為AI手機先鋒，中興努比亞致力以「創新力+行動力」引領前沿AI技術創新與商用普及，深度融合AI與手機硬件、軟件及生態系統，打造人機交互新範式，讓AI從工具轉變為人機共生的智能體夥伴。此次展出的努比亞M153，作為努比亞與字節跳動旗下豆包合作開發的首款AI原生手機，依托系統級智能體能力，引領AI手機走向「自動駕駛」新高度。 努比亞M153在操作系統層面實現了與豆包手機助手的系統級深度集成，能真正理解和執行用戶以自然語言發出的複雜、跨應用指令，實現了從「人操作手機」到「AI幫您操作手機」的範式轉變。其能夠將多個步驟的任務串聯執行，為用戶帶來更自然、更符合直覺的交互體驗。例如智能餐廳預訂、多平台比價等，用戶僅需說出需求，手機即可自動調用相關應用，完成信息搜索、比選、預訂及路線規劃等一系列操作。

卓越的AI體驗來自堅實的硬件底座，努比亞M153搭載高通驍龍8至尊版處理器，配備16GB+512GB的高速大內存組合。 「AI新物種」發力：AI寵物iMoochi打造情感陪伴新範式 除了在核心手機賽道深化AI融合，中興通訊終端業務還持續拓展AI終端生態，發力「AI新物種」。此次展會推出的AI寵物iMoochi，便是中興通訊終端業務在AI情感陪伴與智慧生活領域的重要落子。iMoochi定位為一款具備深度交互反饋能力的情感陪伴AI寵物。它摒棄了生硬的機械對話，通過專屬定制的萌系音色與獨特的「iMoochi語言」進行表達，帶來更加自然、治癒的互動感受。

iMoochi的設計理念是成為用戶「最懂你的溫暖夥伴」，其毛茸茸的可愛外形與雲朵般觸感，提供了直觀的溫暖與鬆弛感。它不僅能通過觸摸感應（輕碰頭部、持續撫摸等）給予搖頭、擺尾、發聲等多維反饋，還支持語音喚醒。隨著相處時間增長，iMoochi會展現出獨特的「個性」與「情緒」，它擁有自己的「生活節奏」——會打哈欠、感到飢餓、知曉冷暖，甚至喜歡玩耍。 這種擬生命體的交互設計，讓用戶能夠與之建立起日益深厚的情感鏈接。iMoochi適用於渴望陪伴與治癒的全年齡段人群，特別是都市中的獨居青年、喜愛萌寵但暫無條件飼養的人士，以及作為連接家庭成員情感的紐帶。配套的APP可以管理設備、查看陪伴日記、瞭解它的「心情」，進一步豐富了互動維度。目前，iMoochi擁有Hopami、Mimiu、Cynomi、Mogogo、Morin五款不同性格的成員，滿足用戶的個性化選擇。

從重新定義手機交互的努比亞M153，到開拓AI情感陪伴領域的iMoochi，中興通訊終端業務在MWC26推出的劃時代產品，進一步勾勒出「AI for All」戰略的落地圖景。這不僅是單一產品的創新，更是對以AI為核心驅動力的全場景智慧生態的積極構建。未來，中興通訊終端業務將持續推動AI技術在更廣泛終端形態上的融合與應用，讓智能無所不及，陪伴無處不在。

