「第五屆香港足毽公開賽」圓滿舉行

港隊勇奪2項冠軍 中國香港足毽總會將強勢推動足毽發展
香港2026年3月3日 /美通社/ -- 由中國香港足毽總會主辦，並獲文化體育及旅遊局（藝術及體育發展基金）、康樂及文化事務署資助，以及 Joma、SoulMotion Movement & Spine Rehab Center 及 Free Fortune Limited 贊助的「第五屆香港足毽公開賽」早前於大角咀體育館、深水埗體育館、彩虹道體育館及順利邨體育館圓滿舉行。
今屆賽事匯聚來自9個國家及地區的足毽精英，連續五日上演高水平對決。中國香港足毽總會積極打造國際級交流平台，進一步鞏固香港作為區域足毽重鎮的地位。在主場優勢及系統化培訓成果帶動下，中國香港隊表現出色，最終勇奪2冠2亞3季2殿佳績，充分展現本地運動員實力與發展潛力。
中國香港足毽總會表示，2026年將全面強化足毽發展策略，透過舉辦大型公開賽事、優化教練培訓、深化校園推廣及拓展社區體驗活動，多軌並行推動足毽運動升級轉型，致力將足毽打造為更具觀賞性、參與度及國際競爭力的體育項目；透過制度化發展、專業化管理及品牌化經營，中國香港足毽總會期望把足毽打造為兼具競技實力、觀賞價值與社會參與度的重點體育項目，為香港體育產業注入可持續發展動能，邁向更高層次的國際舞台。
「第五屆香港足毽公開賽」搭建一個高水平的交流平台，吸引來自世界各地的優秀選手同場競技，以毽會友。共設男子團體、女子團體、男子雙人、女子雙人、混合雙人、男子單人及女子單人七大項目，賽果如下：
賽事項目
冠軍
亞軍
季軍
殿軍
男子團體賽
中國香港2隊
基不可失
中國香港1隊
越南隊
女子團體賽
越南隊
中國香港1隊
中國香港2隊
中國香港3隊
男子雙人賽
中國香港2隊
越南1隊
中國香港1隊
中國香港5隊
女子雙人賽
越南1隊
非常雯鳴
越南2隊
毽耀俱樂部
混合雙人賽
越南1隊
越南2隊
毽耀俱樂部A
毽耀俱樂部B
男子單人賽
越南隊
中國香港1隊
Just For Fun
江門聖光毽球1隊
女子單人賽
越南隊
翱昇
江門聖光毽球2隊
江門聖光毽球4隊
