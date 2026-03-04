「第五屆香港足毽公開賽」圓滿舉行

港隊勇奪2項冠軍 中國香港足毽總會將強勢推動足毽發展

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 由中國香港足毽總會主辦，並獲文化體育及旅遊局（藝術及體育發展基金）、康樂及文化事務署資助，以及 Joma、SoulMotion Movement & Spine Rehab Center 及 Free Fortune Limited 贊助的「第五屆香港足毽公開賽」早前於大角咀體育館、深水埗體育館、彩虹道體育館及順利邨體育館圓滿舉行。

今屆賽事匯聚來自9個國家及地區的足毽精英，連續五日上演高水平對決。中國香港足毽總會積極打造國際級交流平台，進一步鞏固香港作為區域足毽重鎮的地位。在主場優勢及系統化培訓成果帶動下，中國香港隊表現出色，最終勇奪2冠2亞3季2殿佳績，充分展現本地運動員實力與發展潛力。