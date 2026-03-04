OpenWay Group 獲 Gartner® 選入《2026 年數碼商務支付平台市場指南》

比利時蒙聖吉貝爾2026年3月4日 /美通社/ -- OpenWay 獲收錄入 2026 年 Gartner《數碼商務支付平台市場指南》(Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms) 之中。

Gartner 指出：「負責網上及流動支付的數碼商務主管，應參考這份市場指南，以了解目前複雜多變、發展迅速的市場環境，以及相關供應商平台的整體狀況。」

報告中，Gartner 將 OpenWay 列為其產品 Way4 Merchant Acquiring 平台的代表供應商。

報告指出，數碼商務支付市場現今依然錯綜複雜，變化不斷。 儘管批發處理、託管支付頁面及代幣化等領域已趨成熟，但整體市場仍持續演變。 Gartner 指出，全球零售電商市場預計於 2025 年至 2030 年間將實現 6.3% 的年複合增長率。市場規模將從 2025 年的 3,660 萬億美元，攀升至 2030 年的 4,964 萬億美元。 有見及此，Gartner 建議機構應將支付功能提升至策略業務層面，並挑選合適的供應商。這些供應商須能提供增值服務，以助機構管理支付體驗、完善交易授權率，從而開拓增加收益及利潤的契機。 機構需要仔細驗證供應商能否提供所需的市場覆蓋、支付方式及服務，以確保能夠充分配合公司當下及未來的支付策略。 此外，建議將未來三至五年內影響支付業務的地域擴張計劃納入策略之中。