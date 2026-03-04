Jo Malone London 邀請 Georgia May 及 Lizzy Jagger 擔任全球品牌大使，推廣英國梨香氛

倫敦2026年3月4日 /美通社/ -- 英國香氛生活時尚品牌 Jo Malone London，誠邀 Georgia May 及 Lizzy Jagger 兩位英國模特兒，攜手歌頌英國梨與小蒼蘭及英國梨與甜豌豆花的迷人香氣。 Georgia May 及 Lizzy 出身搖滾世家，兩人風格及個性同樣獨一無二，對香氛的喜好亦各有不同。 英國梨與小蒼蘭及英國梨與甜豌豆花，以兩種截然不同的方式，完美演繹 Jo Malone London 這款經典不敗的英國梨香調。

Georgia May

Jagger Georgia May 自幼便投身模特兒事業，曾為多個國際美容及時尚品牌演繹宣傳活動。 她在 2023 年創立了個人護膚品牌 MAY Botanicals。 她共同創辦染髮品牌 Bleach London，同時出任 British Beauty Council 健康大使。