技嘉攜手卡普空打造《惡靈古堡：安魂曲》主題訂製PC沉浸式體驗

此次合作的重頭戲是名為「Umbrella Corporation – LEVEL 3 ACCESS（保護傘公司 - 等級 3 存取權限）」的訂製整機抽獎活動，該獨一無二的整機配置搭載Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE冰雕主板及GeForce RTX 5080 AERO OC SFF顯卡。訂製整機在設計上汲取《惡靈古堡：安魂曲》的視覺風格與氛圍，採用主題化的技嘉C102 GLASS ICE機殼，並搭配訂製版技嘉MO27Q28G遊戲顯示器，組成完整套裝。作為此次合作的核心展示，這套訂製PC將《惡靈古堡：安魂曲》的視覺張力與緊張氛圍融入高階整機設計，兼顧遊戲、展示與沉浸體驗。

洛杉磯2026年3月4日 /美通社/ -- 全球領先的電腦品牌技嘉科技(GIGABYTE)今日宣佈與卡普空(Capcom)展開全新合作，共同慶祝經典《惡靈古堡™》生存恐怖系列第九部正統續作《惡靈古堡：安魂曲》即將於2026年2月27日正式發售。作為此次 合作 的一部分，技嘉推出限時遊戲主題訂製PC套裝抽獎活動，並同步推出獨家顯示器遊戲捆綁方案，旨在讓玩家更深入地沉浸於遊戲體驗之中。

本次抽獎活動將於2026年3月2日至3月31日期間，通過官方活動網站進行，粉絲無需購買即可參與，有機會贏得這套訂製整機。該活動旨在吸引玩家及PC愛好者共同參與，同時展現技嘉在高端硬件製造與細節設計方面的卓越實力。

除訂製整機抽獎外，技嘉還將在2026年2月20日至3月31日期間，為指定型號的技嘉遊戲顯示器提供《惡靈古堡：安魂曲》遊戲捆綁方案，適用型號包括AORUS FO27Q2、AORUS FV43U、AORUS CO49DQ、MO27Q28G、MO27Q28GR、MO27Q2A、MO27U2、MO32U、M27Q、M27Q2、M27Q3、M27UP、M28U、GS27QA、GS32QCA及S55U。購買符合條件型號的消費者可通過技嘉官方兌換平台領取數字版遊戲兌換碼，為顯示器升級帶來更多附加價值。