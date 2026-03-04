WBBA發佈Net5.5G全球評測標準，華為升級面向Net5.5G的IP承載網

北京2026年3月4日 /美通社/ -- MWC26巴塞羅那期間，在WBBA主辦的寬帶發展大會（Broadband Development Congress, BDC）上，WBBA聯合全球產業夥伴發佈《Net5.5G評測標準白皮書》，為全球運營商和企業的網絡智能化演進提供了統一標尺。華為同步升級面向Net5.5G的IP承載網，助力產業加速邁向智能時代。

WBBA發佈Net5.5G評測標準，首次建立全球統一能化網絡評估體系

會議期間，WBBA聯合產業夥伴發佈《Net5.5G 評測標準白皮書》，首次建立全球統一的智能化網絡評估體系。白皮書基於Net5.5G 評測標準提出了「IP網絡發展指數」，涵蓋園區、IP承載網、數據中心網絡的評估和排名體系，為運營商和企業評估網絡發展情況提供了參考標準並指明了方向，將有效推動全球商用部署與智能化演進。