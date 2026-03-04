熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-04 03:27
更新：2026-Mar-04 03:27
WBBA發佈Net5.5G全球評測標準，華為升級面向Net5.5G的IP承載網

北京2026年3月4日 /美通社/ -- MWC26巴塞羅那期間，在WBBA主辦的寬帶發展大會（Broadband Development Congress, BDC）上，WBBA聯合全球產業夥伴發佈《Net5.5G評測標準白皮書》，為全球運營商和企業的網絡智能化演進提供了統一標尺。華為同步升級面向Net5.5G的IP承載網，助力產業加速邁向智能時代。

WBBA發佈Net5.5G評測標準，首次建立全球統一能化網絡評估體系

會議期間，WBBA聯合產業夥伴發佈《Net5.5G 評測標準白皮書》，首次建立全球統一的智能化網絡評估體系。白皮書基於Net5.5G 評測標準提出了「IP網絡發展指數」，涵蓋園區、IP承載網、數據中心網絡的評估和排名體系，為運營商和企業評估網絡發展情況提供了參考標準並指明了方向，將有效推動全球商用部署與智能化演進。

同時，在WBBA 主導下，Net5.5G 先鋒計劃穩步落地，全球百大先鋒矩陣持續擴容，目前已匯聚32位思想先鋒、6個城市先鋒和44個商業先鋒，持續輸出全球標桿案例，引領IP網絡向更高階演進。

華為升級面向Net5.5G IP承載網，全面適配新標準

華為數據通信產品線副總裁趙志鵬發表 「邁向All Intelligence時代，Net5.5G引領IP智能躍遷」主題演講 (PRNewsfoto/Huawei)

會上，基於該標準，華為全面升級產品方案。華為數據通信產品線副總裁趙志鵬在主題演講中表示：「面向All Intelligence時代，WBBA基於Net5.5G產業方向推動網絡與AI深度融合，華為從安全韌性、多維感知、網絡自治三個維度全面升級IP承載網解決方案，助力運營商打造Net5.5G智能IP網絡底座，保障極致體驗、加速業務增收、提升網絡效率，共同開啟智能聯接新徵程。」

全球實踐：Net5.5G從標準走向商業價值

領先運營商和行業客戶分享了Net5.5G的最新實踐。法國Orange集團依托智能超寬、敏捷高效、安全可信的承載網將其網絡打造為具備AI-Ready能力的平台。CTM(澳門）分享構建Net5.5G智能化承載網絡，通過AI訓練和推理感知的方式識別視頻加密流量，做精準營銷和應用級的體驗保障，降低用戶離網率，增加用戶ARPU。土耳其iGA 以 AI 決策大腦驅動機場三跑道調度等待時間縮短20%，以高可靠網絡保障行李運輸安全和實時可視，以數智化能力賦能航空運營安全，為用戶提供極致機場網絡體驗，樹立全球樞紐機場高效、綠色、韌性發展新標桿。

面向未來，WBBA倡議全球產業組織深化協同，面向Net5.5G 的智能化演進共同推動技術標準、產業政策與商用實踐的創新突破。華為表示，將繼續攜手WBBA及全球夥伴，以Net5.5G標準和領先的智能化方案為雙引擎，共促產業繁榮。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/wbbanet5-5gnet5-5gip-302702797.html

SOURCE Huawei

