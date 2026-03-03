Bad Bunny 創下全球收視紀錄 成為歷來最多人觀看的 Apple Music 超級盃中場表演，累積 41.57 億次觀看

由 Roc Nation 擔任執行製作的這場演出，已正式成為超級盃歷史上最具影響力的全球娛樂時刻之一——在串流播放、社交媒體及全球排行榜等多個平台刷新紀錄。 「Bad Bunny 以凱旋姿態於超級盃 LX 中場表演中，將世界化作他的 Casita（溫馨小家）…… 這位全球巨星呼籲大家團結。」– BILLBOARD 「這位榮獲格林美獎 (Grammy) 的波多黎各樂壇巨星帶來一場充滿力量、細節豐富的演出，向其音樂歷程致敬，同時預示未來更多精彩篇章…… Benito 讓我們許多人再次想起，我們每天共同創造的愛、社群，以及那份純粹的喜悅……」 - The Guardian

「這位歌手隨後重申了他在演出開始時，以及當晚領獎時所傳達的訊息——一份關於希望、決心與力量的信念：『永遠相信自己。』 那名男孩眼中的光芒，比任何煙花都更加耀眼。」 - Entertainment Weekly 紐約2026年3月3日 /美通社/ -- Apple Music、NFL 及 Roc Nation 今天宣布，Bad Bunny 的 Apple Music 超級盃 LX 中場表演刷新全球收視紀錄，在全球電視轉播、YouTube 及社交平台合共錄得 41.57 億次觀看，僅 24 小時內便創下驚人成績。 從打破紀錄的社交媒體互動量，到前所未有的全球串流播放與排行榜主導地位，Bad Bunny 的 Apple Music 超級盃 LX 中場表演已成為一個劃時代里程碑——不僅屬於 NFL 與 Apple Music，更屬於全球音樂文化的重要時刻。

在 Apple Music 平台上，該場演出引發了平台歷來一大即時文化討論。 這股文化影響力亦迅速轉化為串流平台的主導地位。 在中場表演結束後，Bad Bunny 在 Apple Music 的收聽次數即時飆升 7 倍，其中《DtMF》、《BAILE INoLVIDABLE》及《Tití Me Preguntó》成為串流播放量最高的歌曲。 僅在 X 平台上，中場表演相關內容便創下： 20 億次曝光

2.09 億次影片觀看

超過 600 萬則與 Bad Bunny 相關的貼文

中場表演期間相關貼文數量按年增長了 409% 在 2 月 5 日舉行的記者會錄得破紀錄的 6,800 萬次觀看後，以及整個超級盃週末期間，Bad Bunny 的 播放次數較 1 月平均水平增長 4 倍。 在 Apple Music 上按總播放量計算的熱門歌曲包括《DtMF》、《BAILE INoLVIDABLE》及《NUEVAYoL》。 其間，《DtMF》在 Apple Music 的播放次數錄得 7 倍增長。

在其演出後數小時內，Apple Music 超級盃 LX 中場表演歌單成為 Apple Music 平台上播放次數最高的歌單。 在中場表演後，Bad Bunny 幾乎佔據 Apple Music《每日 Top 100：全球》排行榜近四分之一席位，排名如下： 24 首歌曲躋身 Top 100

9 首歌曲躋身 Top 25

6 首歌曲躋身 Top 10 《DtMF》登上 全球第 #1 名。 其中有六首歌曲至少自 2025 年 2 月以來首次重返排行榜，而他與 Cardi B 合作的全球熱門單曲《I Like It》，亦自 2020 年 1 月以來首次重返榜單。 2 月 9 日，DeBÍ TiRAR MáS FOToS 登上 155 個國家的專輯排行榜，在 128 個國家躋身 Top 10，並於 46 個國家登上第 #1 名，包括墨西哥、哥倫比亞、智利、巴西、德國、法國及西班牙。

在 NFL 旗下平台——包括 @NFL 及 NFL International——粉絲累計觀看中場表演相關內容（包括演出及配套素材）時間超過 1,275 年。 其中包括： 456 年 的觀看時間來自 Facebook、Instagram 及 TikTok

的觀看時間來自 Facebook、Instagram 及 TikTok 822 年的觀看時間來自 YouTube View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bad-bunny---apple-music--41-57--302702688.html SOURCE Roc Nation; Apple Music; NFL