【yuu會員限定】兩週7-Eleven限時瘋搶優惠再度來襲 積分變現金券 賺盡回贈

香港 - 2026年3月4日 - yuu會員限時優惠再度來襲！！7-Eleven電子現金券優惠再度驚喜登場，幫你慳盡積分！由即日起（3月4日）至3月17日（共2星期），yuu會員只需以4,500yuu積分，即可兌換7-Eleven電子現金券$25^，額外慳10%；或者以9,300積分兌換7-Eleven電子現金券$55^，更可慳高達15%！電子現金券既可即兌即用，亦可於稍後指定日期內使用。立即入yuu app兌換現金券，到7-Eleven挑選心水產品，賺盡著數，實行積分當錢使啦！





yuu app兌換現金券連結：

https://www.yuurewards.com/promotion?type=offer&id=20260220_0004



今期更有多款至抵新品登場，由人氣雪糕新品、以至多款飲品及零食，款款都超吸引，加上yuu電子現金券優惠期間，積分當錢使之餘，更可慳高達15%，性價比極高！即開yuu應用程式兌換現金券，到7-Eleven買齊最新零食及精品返屋企啦！



^推廣日期由2026年3月4日至3月17日。此現金券必須在兌換後三十日內使用，逾期作廢。此現金券只適用於香港及澳門7-Eleven店舖使用，並不適用於7-Eleven網站及7-Eleven手機應用程式。會員須於付款前出示獎賞二維碼，方可使用此現金券。現金券只可使用一次。現金券於7-Eleven香港店舖內以港幣計算; 於澳門7-Eleven店舖內以澳門幣計算。此現金券只適用於購買7-Eleven貨品，並不設找續。此現金券不可作退款或兌換現金。此現金券不適用香港及澳門7-Eleven分店內的服務項目，包括但不限於八達通增值/最後10次紀錄列印、澳門通增值、電子錢包及儲值卡增值、流動電話咭/增值券、網上預付、繳費、匯款、捐款、門券/車票、訂閱卡、禮物咭、郵票、傳真、影印、充電、提件及退件、換購、八達通卡及八達通配飾、澳門通卡及產品、線上遊戲點數預付服務、迪欣湖活動、泊車繳費、自助洗衣服務及其他有關服務等。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。



