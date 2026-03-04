SleekFlow 平台數據顯示：76% 新 SaaS 買家首選 AI 原生方案

全球「SaaS末日」（SaaSpocalypse）重塑企業軟件市場，總部設於新加坡和香港的 AI 商務平台數據揭示企業採購及部署技術的決定性轉變。
香港 - 2026年3月4日 - 為全球 80 個國家及地區、超過 2,000 家企業提供服務的 AI 原生代理商務平台（AI-native agentic commerce platform）SleekFlow 發表最新數據，指出軟件採購行為正發生劇變。2025 年第四季度，平台上有高達 76% 的新客戶完全跳過傳統通訊方案，直接選用 AI 方案。許多客戶更在 90 天內升級了用量。
有華爾街分析師將近期傳統 SaaS 公司的市場拋售潮稱為「SaaS末日」，投資者正重新評估 AI 代理時代下傳統「按人頭收費」的軟件模式，導致舊有 SaaS 企業市值蒸發數千億美元。SleekFlow 的數據從買家角度印證了這一點：企業不再只是對 AI 抱持觀望或謹慎試驗的態度。他們在採購時直接作出選擇。
自 2025 年 7 月推出 AgentFlow（允許企業在通訊渠道上構建和部署自主 AI 代理的平台）以來，SleekFlow 錄得急速增長：
- 2025 年 Q4，76% 的新客戶選擇 AI 原生方案而非基礎方案。
- 新客戶獲取量按季增長 64%。
- 營業額按季實現 25% 的按季增長。
- 自 AgentFlow 推出以來，自助註冊率幾乎翻倍。
SleekFlow 的 AI 代理可在 WhatsApp、Instagram 及網頁即時對話等多個渠道上運作，能夠在無需人工干預的情況下，全自動處理從查詢、產品推薦到付款處理的完整客戶旅程。平台的底層 AI 每天從數以百萬計的訊息和客戶互動中持續學習，不斷深化對每位客戶歷史紀錄的理解，並自主識別和填補自身知識的空白。公司將這種模式稱為「代理商務」（Agentic Commerce）—— AI 不僅能聊天，更能促成交易。
這種轉變在大型企業層面亦引起共鳴。香港寬頻（HKBN，香港上市公司）於今年初部署了 AgentFlow。香港寬頻持股管理人及集團轉型總裁佘啟彥（Kenneth She）表示，這次部署徹底改變了公司的整體增長軌跡。
SleekFlow 正擴展其代理套件，加入專門針對數據分析、客戶留存及定價優化的 AI 代理。公司的技術路線圖由曾任 LinkedIn 中國區首席技術官的矽谷資深專家帶領。蔡廷峰預計，至 2026 年底，SleekFlow 的按年營業額將實現超過兩倍的增長。
蔡廷峰補充：「2026 年的贏家不會是那些『採用』AI 的人。而是那些被 AI『重塑』的企業。」
