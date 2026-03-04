鄉郊保育辦公室舉辦「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」圓滿舉行

香港2026年3月4日 /美通社/ -- 環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）於3月1日在沙頭角荔枝窩圓滿舉辦「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」，繼去年谷埔成功舉辦後，今年移師這歷史悠久的客家圍村，以大鵬灣印洲塘為山海實景舞台，結合鄉郊自然生態、客家文化與國際藝術表演，為參加者帶來獨特的文化旅遊體驗。 是次音樂節由聯合國教科文組織全球親善大使、香港特區政府「文化推廣大使」、國際知名作曲家兼指揮家譚盾大師擔任藝術總監及指揮，匯聚本地、內地及海外頂尖音樂家與舞蹈家，包括紐約打擊樂團及港深澳三重奏，創作融合中西、傳統與現代的全新音樂篇章，展現香港山水人文交織的多元魅力。節目以「香港山水．聲舞」為主題，率先上演的實景樂舞《春之祭•輪迴》，現場演奏斯特拉汶斯基《春之祭》、譚盾作品《九色鹿》及《心經》，並由舞者朱鳳偉、董繼蘭等合作呈現；「客家音聊 & 港茶」環節則由篳篥嗩吶演奏家劉雯雯、笙演奏家張夢與百歲村民黃強英對談即興演出；壓軸「武俠情•空心樹」由譚盾親自作曲導賞，演繹《英雄》、《臥虎藏龍》等電影主題音樂。

鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」作為第54屆香港藝術節「加料節目」之一，是推動鄉郊保育與藝術跨界合作的重要項目。鄉郊辦期望透過是次活動，向市民及國際社會展示香港豐富的鄉郊自然及文化資源，同時鼓勵公眾以多元方式走進鄉郊，支持生態保育與文化承傳。 環境及生態局局長謝展寰表示，政府已制訂簡化牌照申請指引，協助團體在偏遠鄉村營運，先後協助荔枝窩、鹽田梓和谷埔取得賓館、外賣店及餐廳牌照，並推行小型工程，包括修復步道及設立荔枝窩智能環保公廁和優化郊遊徑設施，持續改善鄉郊環境與配套。

藝術總監譚盾大師表示，應讓少年兒童多走進郊區，親身感受山水風光與空氣地貌，有助成長發展；他認為讓大自然走進孩子與家庭的生活，是影響深遠、必須推動的工作，亦是今次音樂節的重要意義。 是次「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」透過創新的演出形式和體驗項目，推廣香港鄉郊的自然生態與人文特色，讓更多市民認識及珍惜本地珍貴的山水資源與鄉村文化。公眾可瀏覽鄉郊辦網頁（cco.gov.hk/tc）重溫活動精彩剪影。鄉郊辦期望透過此類創新活動，向市民及國際社會展示香港豐富鄉郊資源，促進生態保育與文化傳承。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302703526.html SOURCE 環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）