全仁醫療集團十周年慶典

新董事會成員加盟及戰略合作注入新動力 強勢拓展中醫及物理治療領域

香港 - 2026年3月4日 - 全仁醫療集團（「全仁醫療」或「集團」）一直以人為本，致力為客戶提供高端醫學影像診斷及體檢等醫療服務。適逢集團成立十周年，全仁醫療欣然宣佈，中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆全國委員會常務委員胡定旭教授，GBS，JP，以及香港特區政府行政會議成員林正財醫生，GBS，JP，將出任董事會成員。同時，集團更與富衛、保誠保險、萬通保險國際有限公司以及聯影醫療（United Imaging）（排名不分先後，以公司名稱英文字母順序排列），等達成戰略合作夥伴關係，全面強化醫療診斷與保險保障跨界協同效應，攜手為大眾提供更周全的高端醫療服務。



全仁醫療集團日前舉辦十周年慶典，並獲多位政商界名人、業界好友到場祝賀，場面盛況空前。

集團十周年慶典日前（3日）盛大舉行，現場雲集醫務衞生局局長盧寵茂教授，BBS，JP；醫管局主席范鴻齡先生，SBS，JP；香港交易所主席唐家成先生，GBS，JP；香港貿發局主席馬時亨教授，GBS，JP等多位政商界名人，場面盛大，眾嘉賓共聚一堂，共同見證集團發展的重要時刻。



全仁醫療集團創辦人劉仲恒，MH於慶典致歡迎辭時指：「憑藉保險公司、企業客戶、醫生等合作夥伴的鼎力支持，以及專業團隊的努力和信任，讓集團欣然迎來十周年的重要里程碑。未來，我們會繼續堅守『預防醫學』的理念，積極拓展服務領域，今年更計劃推出中醫和物理治療服務，進一步豐富集團的服務，為市民提供更全面的照護，推動集團持續發展。」



全仁醫療集團創始人及資深顧問劉仲恒，MH致歡迎辭。（圖左） 全仁醫療集團董事劉馬露明女士致辭，向在場嘉賓表達由衷感謝。（圖右）

全仁醫療迎來十周年慶典，集團宣佈委任中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆全國委員會常務委員胡定旭教授，GBS，JP，出任集團董事會非執行主席；香港特區政府行政會議非官守議員林正財醫生，GBS，JP，則獲委任為集團董事會獨立非執行董事。集團創辦人劉仲恒，MH於慶典致歡迎辭時指：「胡教授帶來的不是 just connections，而是international governance 的視野。林醫生讓我們的預防醫學扎根社區，從 boardroom 走到 bedside。」 集團相信，隨著兩位業界翹楚加入，將有助集團進一步強化戰略規劃及臨床專業發展，為集團拓展注入新動力。



全仁醫療集團董事會非執行主席胡定旭教授，GBS，JP（圖左）； 全仁醫療集團董事會獨立非執行董事林正財醫生，GBS，JP（圖右）。

跨界全新戰略合作續拓中醫診症及物理治療新領域



全仁醫療亦於慶典上宣佈，與富衛、保誠保險、萬通保險國際有限公司及聯影醫療達成戰略合作協議，多方強強聯手，為客戶帶來國際醫療診斷服務及多元保險保障，全面提升一站式健康服務體驗。



全仁醫療與富衛達成戰略合作協議， 並獲富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生親臨出席合照。

全仁醫療與保誠保險達成戰略合作協議， 並獲保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲女士親臨出席合照。

全仁醫療與萬通保險國際有限公司達成戰略合作協議， 並獲萬通保險國際有限公司首席產品策劃總監兼高級副總裁許丹萍女士親臨出席合照。

全仁醫療與聯影醫療達成戰略合作協議，感謝聯影醫療於醫療技術發展上作出重要支持。

展望未來，全仁醫療進一步拓展服務範疇，包括推出中醫診症及物理治療服務，全面推動預防性及復康醫療發展，以回應社會對高端醫療的殷切需求，鞏固集團於行業的領導地位。自2016年成立以來，集團一直秉承「以人為本」理念，致力為客戶提供高質素的醫學影像診斷及體檢等醫療服務，並持續拓展臨床及健康檢查等多元化服務。



集團至今已與超過10間保險公司建立夥伴關係，並獲逾300間企業客戶信任支持，專業團隊人數亦已增至逾200人。目前，集團累計服務個人客戶超過180萬人次，旗下在線健康平台的總訪問量突破550萬，充份體現集團於行業的領導地位及高度認受性。



此外，集團一直致力回饋社會，包括：





支援政府基層醫療 ：過去10年為過萬名學童接種流感疫苗、新冠疫苗及子宮頸癌疫苗，建立群體免疫屏障

：過去10年為過萬名學童接種流感疫苗、新冠疫苗及子宮頸癌疫苗，建立群體免疫屏障 響應新冠防疫 ：集團旗下各個醫務中心於疫情期間，均有提供新冠疫苗接種及核酸測試服務，覆蓋全港

：集團旗下各個醫務中心於疫情期間，均有提供新冠疫苗接種及核酸測試服務，覆蓋全港 配合醫健通計劃 ：參與醫管局轉介及電子健康紀錄互通，紓緩公院輪數十萬病人

：參與醫管局轉介及電子健康紀錄互通，紓緩公院輪數十萬病人 獲委任「安全城市大使 2025 」 ：聯同警務處推廣防罪、網絡安全及心理健康

：聯同警務處推廣防罪、網絡安全及心理健康 參與「共創明『 Teen 』計劃」 ：培育中學生的全人發展，建立自信及拓闊視野

：培育中學生的全人發展，建立自信及拓闊視野 企業社會責任嘉許：連續多年獲頒「商界展關懷」、「友商有良」等嘉許，彰顯集團在推動社會福祉、員工發展及環境保護方面的努力

全仁醫療集團董事劉馬露明女士；集團董事會獨立非執行董事林正財醫生，GBS，JP； 集團董事會非執行主席胡定旭教授，GBS，JP；以及集團創辦人劉仲恒，MH（圖左起） 進行祝酒儀式。