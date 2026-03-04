2026年「全球鈀金創新應用大賽」啟動全球徵集，尋找突破性鈀金應用

全球鈀金創新應用大賽設立於2025年，旨在打造一個全球性平台，用於激發並推動新型鈀基技術領域的開創性研究。鈀金是一種具有獨特性能的金屬，擁有卓越的催化活性、吸氫能力、抗氧化性、高導電性和磁化率。大賽旨在表彰那些以創新方式運用鈀金，從而使技術更高效、更具經濟優勢，並具備大規模工業應用潛力的研發成果、科學文章和應用概念。

上海2026年3月4日 /美通社/ -- 全球鈀金創新應用大賽（Palladium Global Science Award）宣佈新一屆賽事正式啟動，大賽面向全球徵集鈀金的新應用成果，獎金總額高達35萬美元。作品提交通道現已開啟，截止日期為2026年7月31日，官方提交網站為 www.palladiumaward.com 。

本屆大賽設立三個提名類別，包括：「最佳科學發展卓越成就獎」、「最佳科學論文獎」和「最佳科學實踐創新獎」，並將評選出五名獲獎者。所有參賽作品將由國際評審委員會進行評審，該委員會匯聚了來自全球頂尖大學和研究機構的知名科學家和專家。中國物資再生協會貴金屬工作委員會（CPMIC）是本次大賽的主辦方。

「在全球亟需突破性技術的當下，我們啟動第二屆全球鈀金創新應用大賽具有高度象徵意義。」鈀金創新應用大賽國際評審委員會主席Francis Verpoort教授表示：「鈀元素具有卓越的非凡特性，能夠賦能能源、化學、醫藥、綠色技術及高科技產業領域的創新解決方案。設立該獎項旨在發掘並支持來自全球的科學家和研究人員，他們所做的工作超越了實驗室的範圍，正在推動各行各業的變革，並為塑造未來的技術格局做出貢獻。」