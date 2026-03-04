Guide在2026年IWA戶外用品展重新定義熱成像卓越典範

德國紐倫堡2026年3月4日 /美通社/ -- 紅外熱成像領域的領軍企業Guide圓滿結束了其在2026年IWA國際戶外用品展 (IWA OutdoorClassics 2026) 上的精彩展示，給全球戶外熱成像產品行業留下了深刻印象。此次展會不僅是ApexVision技術的官方首秀，也是旗艦款熱成像儀TU1260MS的首次亮相，吸引了數千名觀眾前往4A-511展位，親身感受熱成像性能的未來趨勢。

現場體驗成功：ApexVision技術體驗會

活動的亮點是由實地經驗豐富的資深專家Andreas Trenzinger主持的獨家技術體驗會。Andreas分享了在IWA展會現場使用TU1260MS實拍的素材，以及新品在發佈前的測試片段，為ApexVision的優勢提供了無可辯駁的證明。與會者見證了該創新技術在嚴苛的全黑環境下，保持最佳細節、從背景中清晰突顯目標以及呈現高動態範圍的能力。Andreas的實地拍攝片段展示了ApexCore S1探測器的超高靈敏度(NETD＜15mK)，直觀體現了該技術如何保持對比度和邊緣清晰度。