出版：2026-Mar-04 17:01
更新：2026-Mar-04 17:01
PR Newswire

Guide在2026年IWA戶外用品展重新定義熱成像卓越典範

德國紐倫堡2026年3月4日 /美通社/ -- 紅外熱成像領域的領軍企業Guide圓滿結束了其在2026年IWA國際戶外用品展 (IWA OutdoorClassics 2026) 上的精彩展示，給全球戶外熱成像產品行業留下了深刻印象。此次展會不僅是ApexVision技術的官方首秀，也是旗艦款熱成像儀TU1260MS的首次亮相，吸引了數千名觀眾前往4A-511展位，親身感受熱成像性能的未來趨勢。

Guide's ApexVision Deep Dive at IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

現場體驗成功：ApexVision技術體驗會

活動的亮點是由實地經驗豐富的資深專家Andreas Trenzinger主持的獨家技術體驗會。Andreas分享了在IWA展會現場使用TU1260MS實拍的素材，以及新品在發佈前的測試片段，為ApexVision的優勢提供了無可辯駁的證明。與會者見證了該創新技術在嚴苛的全黑環境下，保持最佳細節、從背景中清晰突顯目標以及呈現高動態範圍的能力。Andreas的實地拍攝片段展示了ApexCore S1探測器的超高靈敏度(NETD＜15mK)，直觀體現了該技術如何保持對比度和邊緣清晰度。

專業人士和愛好者們尤其被旗艦機型TU1260MS所搭載的ApexVision技術那「眼見為實」的清晰度所震撼。Guide展位上，從大型經銷商到行業愛好者，參觀者絡繹不絕。大家一致認為：Guide成功彌合了先進的人工智能驅動軟件與行業愛好者實際所需的堅固輕便硬件之間的差距。

精密工程與便攜性的結合

展位上的技術討論經常聚焦於Orion C系列前串式熱成像儀。該系列將一系列實用功能集於一身，包括整晚續航、強大的全天候性能以及26毫秒的超低延遲，而機身重量僅285克，堪稱極簡工程設計的典範。

正如專業媒體在體驗環節中所觀察到的，「減輕的每一克重量都有助於在整體配置中實現可重複的歸零」，Guide確保Orion C能提供一個更平衡、更穩定的平台，即便多次使用也能保持精準度，因此被經銷商譽為專業級配件的新標桿。

Guide期待將這些高性能設備推向全球市場，確保行業愛好者無需在輕便便攜與高端熱成像清晰度之間做出取捨。瞭解更多信息，請訪問www.guideoutdoor.com或聯繫[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/guide2026iwa-302703688.html

SOURCE Guide

PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
