華為發佈面向辦公、醫療、教育的全新場景化行業解決方案

遠程醫療解決方案：推動優質醫療資源下沉

醫療資源分佈不均，患者難以得到及時高效的診治，一直是醫療場景的一大難題。現在通過華為遠程醫療系統，可以實現醫患的遠程實時溝通，打通科室、院區、地域限制，幻境智真在遠程多科室會診、急救指揮等場景，帶來面對面的溝通體驗。展會期間，浙大二院互聯網醫學中心主任葛芳民在論壇發表主題演講，分享AI驅動下的數字化協同如何重構遠程醫療生態， 助力中小規模醫療單位便捷的接入中心醫院的遠程醫療資源，為多院區協同、多學科遠程會診等場景提供了寶貴的實踐經驗。