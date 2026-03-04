紅魔努比亞雙品牌協同 中興終端MWC26發布游戲系列產品

西班牙巴塞羅那2026年3月4日 /美通社/ -- 北京時間3月3日，在2026年世界移動通信大會（MWC26巴塞羅那）上，中興通訊終端業務旗下努比亞、紅魔品牌發布系列游戲新品，包括努比亞Neo 5系列游戲手機，紅魔11系列電競旗艦、紅魔電競平板3 Pro、紅魔游戲本16 Pro 臻金傳奇 3D探索版等電競裝備，憑借領先的產品生態與技術實力，向全球市場展現在游戲賽道的深耕成果。 中興通訊高級副總裁、終端事業部總裁倪飛表示：「『AI for All』是我們的整體戰略，游戲是我們的差異化賽道。中興通訊終端業務通過紅魔和努比亞雙品牌協同策略，打造全球年輕人喜愛的游戲生態。紅魔定義專業電競宇宙，探索性能天花板；努比亞Neo系列游戲手機承接『年輕人的第一部游戲手機』，實現頂級電競體驗的降維普及。」

努比亞Neo 5系列海外首發，三大硬核技術讓旗艦體驗觸手可及 作為努比亞在游戲賽道的重要布局，努比亞Neo系列以「Born to Win」為理念，致力於通過旗艦同源的電競基因與垂域AI構建核心競爭力。憑借出色的產品力，努比亞Neo系列2025年全年收入同比增長300%，成為年輕玩家心中的熱門之選。 此次海外首發的努比亞Neo 5 GT系列，將旗艦技術下放，帶來三大硬核技術「降維」普及。其搭載「主動風冷」系統，確保手機在長時間高負載運行下不降頻、不燙手；同檔唯一純平設計、業界首創雙肩鍵四指操控，讓手機變身自帶手柄的專業電競裝備，實現操作零失誤。

在硬核的硬件基礎之上，努比亞Neo 5 GT系列依托垂域AI深度賦能，NeoTurbo AI Engine優化游戲性能，智能調配CPU、內存和散熱資源，協同作戰，更能「穩」操勝券。在應用層通過 Demi 數字人構建差異化交互界面，數字人圍繞「教」、「陪」核心場景，提供戰術指導、陪聊互動與嘴替輸出等全維度服務，讓游戲手機從工具進化為懂用戶的數字隊友，為玩家帶來沉浸式情緒價值。 除了游戲手機產品，努比亞Neo系列還著力打造玩家生態，以游戲手機為核心支點，向外輻射散熱背夾、電競耳機、游戲手柄等電競外設矩陣，實現從「單機突圍」到「生態共贏」，為用戶打造沉浸式移動競技場AI Gaming Arena。

紅魔電競宇宙全面升級，憑借「性能天花板」鞏固全球領先地位 作為高端電競裝備品牌，紅魔（REDMAGIC）以「Win More Games」為口號，多年來，憑借卓越性能贏得全球玩家信賴，已進入超過30個國家和地區，成為全球領先的游戲手機品牌之一。2025年紅魔電競宇宙銷量增長226%，穩居全球電競手機市場份額Top 1。 旗艦游戲手機紅魔11 Pro+ 攜多項首發獨家技術強勢登場：行業首次將水冷與風冷同時應用於手機，行業首發京東方X10屏下發光材料，行業首創4D冰階VC，並首次加入IPX8防水、80W無線快充及超聲波指紋解鎖，配合7500mAh超大電池與120W魔閃快充，成就最強充電組合，在游戲玩家最關注的性能、續航、幀率方面做到行業領先，帶來了超乎想象的極致電競體驗。

面向高端電競與沉浸體驗打造的旗艦游戲本——紅魔游戲本 16 Pro「GOLDEN SAGA•3D探索版」，在設計中首次融入「流金水冷」設計，搭載英特爾酷睿Ultra9處理器與英偉達RTX 5090顯卡和突破性的4K裸眼3D顯示屏，配合Magic Vision引擎，為玩家帶來裸眼3D游戲體驗，貫穿機身的RGB燈效更是為玩家提供豐富的炫彩電競氛圍。 在電競平板領域，紅魔電競平板3 Pro順應市場需求，以更小的9.06英寸身形，搭載驍龍8至尊版移動平台與內置離心風扇的PAD魔冷散熱系統3.0，配置8200mAh+80W快充等，提供更強悍的電競體驗。此外，本次MWC紅魔也透露了下一代小平板紅魔電競平板5 Pro即將發布，它具備更強的性能，為玩家帶來更出色的游戲體驗，敬請期待。

游戲是年輕人表達自我、連接世界的重要方式。中興通訊終端業務通過「雙品牌協同」與「技術下放」，讓頂級電競體驗觸手可及。未來，中興通訊將持續探索AI與電競的深度融合，以硬科技賦能創新，以軟文化連接情感，為全球Z世代構建更開放、更智能的游戲生態。

