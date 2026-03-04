華為發佈新一代AI驅動綠色站點與GW級AIDC解決方案，賦能運營商

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在MWC26巴塞羅那期間舉辦的產品與解決方案發佈會上，華為數字能源副總裁何波發佈新一代AI綠色站點和GW級AIDC解決方案，在智能體互聯網時代助力運營商打造零碳目標網和AI算力堅實底座，推進智能化、低碳化轉型。

AI綠色站點

智能世界加速到來，AI發展帶來流量爆增，站點能源基礎設施面臨挑戰。華為AI綠色站點，首創端到端智能協同，提升網絡韌性提升、降低能源OPEX，讓運營商儲能資產成為收益來源。