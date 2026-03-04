華為攜手GCC發起AIDC生態共建倡議

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 在2026年巴塞羅那世界移動通信大會（MWC Barcelona）期間舉行的全球數字能源論壇上，華為數字能源攜手全球計算聯盟（GCC）發起AIDC生態共建倡議，並發佈了新一代AI綠色站點，旨在賦能AI時代的ICT行業。 隨著智能化時代加速發展，AIDC需求不斷增長，供電、快速交付、安全、可靠性等方面的挑戰亟待解決。與此同時，數百萬個電信基站也面臨著高能耗和弱電網的難題。隨著能源技術的發展，太陽能不僅能實現低碳發電，還已成為最具效益的能源。綠色電力與AI的融合，已成為應對AI時代能耗挑戰的最優解。

華為副總裁、華為數字能源全球營銷、銷售與服務總裁周建軍表示：「華為一直在為ICT行業提供5G、AI和雲技術，以推動數字化轉型。在AI時代，ICT行業需要更具可持續性、韌性、敏捷性和可靠性的能源基礎設施。運營商將通過電信站點和數據中心等設施提高設備能效，整合太陽能與儲能，從而從單純的能源消費者轉變為消費者和生產者，實現綠色可持續發展。華為數字能源將依托其在計算、AI大模型、太陽能、儲能和電網等領域積累的專業知識，助力運營商向『產消者2.0』演進，共贏AI時代。」

GCC理事長金海表示，不同國家和地區在能源結構、政策導向、環境保護、應用場景等方面存在差異，這既為規範完善帶來了挑戰，更為產業協同共創提供了寶貴契機。唯有扎根地域需求、貼合產業實際，才能讓標準真正賦能全球數字經濟發展。 AI綠色站點正式發佈 在活動現場，華為數字能源發佈了AI綠色站點解決方案。該方案具備獨特的端到端智能協同能力，旨在助力運營商從能源消費者向產消者轉型。AI綠色站點解決方案秉承「一次部署，十年演進」的理念，實現極簡建設，滿足運營商在5G站點建設、綠色供電以及提升儲能收益等場景下的需求。

沙利文高級副總裁Gautham Gnanajothi認為，電信網絡的設計初衷是為了保障韌性，但未來十年，智能化將重新定義電信網絡。屆時，龐大而分散的能源足跡將被轉化為精心編排的平台，不僅能保障網絡正常運行，更能主動穩定電力系統、釋放新的價值流，並重新將電信定位為更廣泛能源生態系統中的關鍵力量。 隨著智能化時代的加速到來，AI為全球ICT產業帶來廣闊的發展前景，也為ICT能源基礎設施帶來新的機遇與挑戰。華為數字能源將持續投入創新，讓綠色能源驅動AI時代，攜手全球夥伴共建數字新世界。

