Akash Systems推出全球首款金剛石冷卻AI服務器 搭載AMD Instinct™ MI350X GPU並由神雲科技製造

憑藉突破性Diamond Cooling®金剛石冷卻技術，打造全球能源與資本效率最優的AI服務器

Akash的Diamond Cooling®金剛石冷卻方案為最新散熱技術創新成果，可與現有風冷與液冷技術疊加使用

專利技術可為單台服務器創造最高100萬美元增量價值

首發已獲得3億美元訂單

實現無降頻性能釋放：GPU溫度最多降低10攝氏度（18華氏度），散熱能耗最高減少100%；標準數據中心環境溫度（約75華氏度）下，每瓦浮點運算次數最高提升22%；高溫數據中心環境（約120華氏度）下，Token吞吐量最高提升15%

公司已獲得Khosla Ventures與Founders Fund的投資

藉助這一技術，GPU與高帶寬內存(HBM)的溫度最高可降低10攝氏度（18華氏度），數據中心運營商能在相同供電系統下實現算力大幅提升，進而優化資本效率、能源效率、電源使用效率(PUE)、數據中心算力密度，並提高整體投資回報率(ROI)。 服務器實現無降頻性能輸出后，每瓦浮點運算次數最高可提升22%，客戶可藉此提高算力密度，立即釋放新建與現有數據中心的額外算力容量。得益於GPU的降溫效果，數據中心可將散熱系統能耗最高降低100%，並在環境溫度最高約120華氏度時仍保持高性能運行。Akash的測試數據還顯示，該技術能讓Token吞吐量最高提升15%。憑藉這些性能升級，與未採用金剛石冷卻方案的服務器相比，單台金剛石冷卻服務器四年內可創造最高100萬美元的增量價值。

Akash Systems聯合創始人兼首席執行官Felix Ejeckam博士表示：「AI的需求增長速度，正遠超其底層基礎設施的建設速度。Akash的專利解決方案突破了散熱瓶頸，讓AI的部署得以高效落地並實現盈利。我們與AMD、MiTAC攜手，整合全球領先技術與專業能力，為AI的規模化發展築牢根基。」 此次新推出的服務器由Akash與神雲科技合作製造並落地部署，完全享有AMD及製造廠商的現有保修服務。神雲科技是領先的AI、高性能計算(HPC)及高能效服務器解決方案提供商。 AMD商用與企業級AI業務副總裁Travis Karr表示：「Akash Systems的Diamond Cooling®金剛石冷卻技術充分證明，創新能夠激活AMD Instinct™ GPU的全新性能與效率。加上MiTAC的全球部署能力，我們正助力數據中心實現算力密度的實質性提升，以及能效的突破性優化。」

神雲科技總裁黃承德(Rick Hwang)表示：「依託我們的全球製造產能與成熟的工程技術能力，世界各地的AI企業與超大規模數據中心能夠快速部署這些超高性能、高能效的服務器系統，提升自身算力水平，構築核心競爭優勢。」 此次合作推出的首批搭載AMD Instinct™ MI350X GPU的Akash金剛石冷卻MiTAC AI服務器，通過Diamond Cooling®金剛石冷卻技術維持GPU低溫運行，有效避免熱降頻現象，同時延長硬件使用壽命，為各類高算力需求的應用場景帶來顛覆性價值。 該款MiTAC服務器還搭載兩顆第五代AMD EPYC™ 9005處理器、AMD Pensando™ Pollara 400 AI網卡，以及最新版AMD ROCm™軟件棧。軟硬件的協同搭配保障了服務器的高吞吐量，同時依託開放的軟件生態，助力數據中心加速AI工作負載處理，實現可持續的算力規模化擴展。

如需了解該產品的更多信息，可訪問：https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling。 關於Akash Systems

Akash Systems是將Diamond Cooling®金剛石冷卻技術應用於AI服務器等高熱耗電子設備應用環境的先驅企業。該技術最初由Akash Systems與美國國家航空航天局(NASA)合作研發，並率先應用於衛星系統。如今，Akash Systems正將其自主研發的金剛石冷卻解決方案推廣至GPU、CPU及內存系統領域，助力解決美國乃至全球AI數據中心行業快速發展過程中面臨的能源與性能瓶頸。公司同時獲得Khosla Ventures、Founders Fund等頭部風險投資機構的投資。更多信息，可訪問官網：www.akashsystems.com。

