華為超額完成ITU Partner2Connect承諾目標，全球已為1.7億人提供連接服務

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- 華為已在全球80多個國家和地區的偏遠區域為1.7億人提供數字連接服務，超額完成其向國際電信聯盟(ITU) Partner2Connect (P2C)數字聯盟作出的承諾。 上述消息由華為ICT BG首席執行官楊超斌在巴塞羅那舉行的TECH Cares論壇上宣佈。他表示，該成果已超過華為於2022年加入ITU P2C數字聯盟時作出的承諾目標——即到2025年為偏遠地區1.2億人提供連接服務。楊超斌對華為電信客戶及合作夥伴的協同努力表示感謝。 本次論壇共吸引了約80位來自政府、產業、合作夥伴組織及國際機構的嘉賓出席。與會者圍繞人工智能時代加快推進數字包容的迫切需求展開深入討論，探討切實可行的解決方案，並就多方協作形成共識。

在開幕致辭中，楊超斌指出，儘管人工智能快速發展，數字鴻溝依然存在，且有進一步擴大的風險。他表示：「高速數字網絡和強大的計算能力，是構建包容性和可持續人工智能時代的重要基礎。」他補充稱，完成ITU P2C承諾，體現了華為持續推動創新的堅定承諾，通過數字連接為偏遠社區帶來更好的醫療、教育和金融服務可及性。 國際電信聯盟電信發展局局長Cosmas Zavazava對華為在彌合數字鴻溝方面取得的成就和所作努力給予高度評價。他表示：「連接農村和服務不足社區，需要創新的商業模式、包容性理念、高效利用通信資源、社區參與以及對本地能力的持續投入。我讚賞華為對普遍且有意義連接的堅定承諾，也為我們牢固而成功的合作夥伴關係感到自豪。」

華為公共事務與傳播部總裁王劍峰(Jeff Wang)表示，數字包容建立在兩大支柱之上：一是包容性連接，二是數字技能賦能。為應對數字技能差距問題，華為與政府及相關機構合作，通過三項舉措支持學生、青年、老年人和女性群體，包括擴大數字接入、提供數字技能培訓以及開發STEM課程。 自2019年啟動以來，華為「Skills on Wheels」項目已在21個國家為超過13萬人提供移動數字培訓，為弱勢群體創造了新的發展機遇。 MTN Group可持續發展與共享價值事務負責人Marina Madale表示，連接不是特權，而是非洲增長所必需的基礎設施。她與王劍峰的觀點一致，並指出MTN正優先推進農村連接覆蓋、提升終端設備可負擔性，以及構建數字和AI就緒型技能體系。

在農村網絡創新方面，華為自2017年起持續升級其Rural系列解決方案，以提升成本可負擔性和部署效率。2025年11月，在MTN尼日利亞的支持下推出的Huawei RuralCow解決方案，可為約1500人規模的村莊提供網絡覆蓋。這些解決方案在實現連接1.7 億人目標的同時，也促進了當地經濟發展，並推動了數字公共服務的更廣泛普及。 在論壇期間，與會嘉賓分享了與華為合作的最新進展，並表達了進一步深化合作的意願。與會各方一致認為，在人工智能時代推進數字包容，需要政府、運營商、國際組織和企業的共同努力。

展望未來，華為將持續推動農村網絡技術創新，深化開放合作，加快數字技能賦能進程，並通過切實行動，持續為構建更加公平、可持續的數字世界作出貢獻。