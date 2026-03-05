華為升級金融AI解決方案，助力全球金融數智化轉型

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- 在巴塞羅那2026年世界移動通信大會(MWC Barcelona 2026)期間，華為舉辦了主題為「賦能韌性智能，共創金融未來」(Powering Resilient Intelligence, Co-creating Finance Future)的金融論壇。會上，華為宣布對其銀行AI與基礎模型解決方案進行全面升級，實現場景、技術、系統工程、生態四大核心能力的提升。

華為數字金融軍團海外金融軍團總裁馮彬發表了「超越數字化，邁向AI金融」（Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance）的演講。他指出，從傳統銀行邁向智慧銀行，交互模式、人機協作、決策模式、系統架構、服務體驗都會發生深刻的變化，銀行需要一個清晰的藍圖，將業務戰略與技術執行緊密聯系起來。

以全球領先金融機構的實踐經驗為借鑒，華為提出「智慧金融價值實現模型」(Intelligent Finance Value Implementer)，涵蓋場景選擇、企業架構和人工智能部署，透過結構化方法，構建銀行數字底座和銀行AI底座，並結合全系列系統工程和開放生態能力，助力銀行同時實現技術價值和商業價值。它體現了一種根本性的轉變：技術不再只是對功能的支持，技術已成為業務的價值核心。